Dominicano José Ureña lanzará por los Marlins en apertura de las GL

JUPITER, Florida.— La elección era obvia. Por eso el dirigente de los Marlins, Don Mattingly, no perdió tiempo el jueves para anunciar que el dominicano José Ureña será el abridor del equipo en el Día Inaugural del 28 de marzo contra los Rockies en el Marlins Park.

“Sé que siempre esperamos, porque la verdad es que no estábamos seguros quién sería”, expresó Mattingly. “Pero creo que este año — en estos momentos, si todo sale como lo hemos planeado — será José Ureña, algo que no sorprenderá a nadie. Me atrevo a decirlo ahora mismo”.

Ureña, de 27 años, ha sido un caballo de carga en la rotación de los Peces durante las últimas dos temporadas y fue el abridor para el primer encuentro del 2018. Aunque esa presentación no fue exitosa para el quisqueyano — le concedió un cuadrangular a Ian Happ de los Cachorros con el primer lanzamiento — Ureña mejoró con consistencia en el transcurso de la campaña.

En un conjunto que terminó con foja de 63-98, el derecho tuvo marca de 9-12 con promedio de carreras limpias de 3.98 en 31 salidas y 174 episodios. Encabezó al equipo en victorias, aperturas y entradas lanzadas.

Durante la recta final Ureña brilló, consiguiendo récord de 5-0 con 1.20 de efectividad en septiembre y limitando a sus oponentes a promedio de .183. Después de la pausa por el Juego de Estrellas, tuvo marca de 7-3 con promedio de carreras limpias de 3.31.

