Dominicano Isidoro De los Santos gana carrera de dragueo en EEUU

Isidoro De los Santos

Maryland, EEUU.- El dominicano Isidoro De los Santos se coronó campeón de la competencia de dragueo internacional “Import vs Domestic”, en esta ciudad.

Miles de fanáticos se dieron cita al evento y disfrutaron al máximo de la competencia entre los pilotos de diversas nacionalidades, “Buscando el Import más rápido”, donde De los Santos, en el Trueno Móbil, salió victorioso.

El evento cumplió con las expectativas e Isidoro de los Santos mantiene su posición del piloto con más reconocimiento en el dragueo de la República Dominicana.

El auto desde que llegó a la pista fue competitivo, clasificó primero con el mejor tiempo de 6:45 a una velocidad de 217 mph, no perdió ninguna de las cinco eliminatorias para quedar invicto y convertirse en el primer dominicano en la historia de ganar la carrera más importante de dragueo de autos importados y autos americanos.

El piloto se llevó la corona en un acto digno de celebración donde por primera vez en la historia un dominicano gana una competencia a ese nivel internacional.

“Esto llena de regocijo a la gran fanaticada que sigue al dragueo y que ha seguido por tanto. la carrera de Isidoro como la imagen del dragueo dominicano, lo que representa es un triunfo que se está celebrando por todo lo alto a nivel nacional e internacional”, dijo Alfredo Nin

En el 2018 Isidoro se embarcó en participar en el evento Import vs Domestic en Maryland EU participar donde participan alrededor de 90 mil fanáticos durante un fin de semana, en dicho año no pudo estar porque ya que el carro no salió a tiempo de aduanas, mientras que en el 2019 el carro lo estaban reconstruyendo y en el 2020 la competencia no se efectuó debido a la pandemia.

of-am