Dominicana deporta a 977 haitianos sin documentos

SANTO DOMINGO. – En la continuación de su labor de control migratorio, los agentes de la Dirección General de Migración (DGM) este martes 17 de febrero detuvieron a 698 extranjeros en condición irregular.

Además, la institución recibió 412 que les fueron entregados por el Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Policía Nacional (PN), lo que sumó 1,110 personas.

La jornada incluyó la deportación de 977 personas indocumentadas hacia Haití. Por el paso fronterizo formal de Elías Piña salieron 461, Dajabón 355, Jimaní 84 y Pedernales 77.

DETENCIONES EN PROVINCIAS

En la macroregión Sureste, el centro de las operaciones directas de la DGM fue el Gran Santo Domingo, que registró 139 detenciones. Hacia el Este, la zona de La Altagracia y La Romana sumaron 66.

Los apresados en El Cibao (Norte/Noroeste) fueron 51 en La Vega, y en Santiago de los Caballeros, 27. En Dajabón 60, en Monte Cristi 50 y en Mao y Santiago Rodríguez 36. Otros despliegues incluyeron a Espaillat y Hermanas Mirabal con 19 y Puerto Plata 16.

En la macroregión Suroeste, en Elías Piña hubo 63 detenciones y en Pedernales 62. En esta misma región, Independencia (Jimaní) registró 40, seguida por Azua y Peravia 27, Barahona 23 y Bahoruco 19.

Con esas acciones, la DGM cumple con la misión de mantener el orden migratorio, ratificando su compromiso con el cumplimiento de los procesos legales vigentes.

agl/an