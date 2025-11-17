DNCD ocupa 806 paquetes de cocaína en costas de Pedernales

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó otros 806 paquetes de cocaína en las costas de la provincia de Pedernales.

La droga era transportada en una lancha rápida tripulada por tres hombres e interceptada a varias millas náuticas al sur de Isla Beata luego de varias horas de seguimiento aéreo, marítimo y terrestre.

En el operativo, que contó con el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), también fue confiscada una radio satelital, un GPS, dos celulares, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otras evidencias.

Los tres detenidos serán puestos a disposición de la justicia.

jt-am