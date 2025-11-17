DNCD ocupa 806 paquetes de cocaína en costas de Pedernales
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó otros 806 paquetes de cocaína en las costas de la provincia de Pedernales.
La droga era transportada en una lancha rápida tripulada por tres hombres e interceptada a varias millas náuticas al sur de Isla Beata luego de varias horas de seguimiento aéreo, marítimo y terrestre.
En el operativo, que contó con el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), también fue confiscada una radio satelital, un GPS, dos celulares, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otras evidencias.
Los tres detenidos serán puestos a disposición de la justicia.
jt-am
Una pregunta pepin y a donde va a parar esa drogas, porque en el país hay más puntos de drogas y quien se la suple, o a lo mejor es la droga que incauta que venden los puntos y por esa razón es que la policía cobra semanalmente los puntos
LEONEL , DANILO ,,, CLARO QUE USTEDES ESTAN OPUESTOS Y DICEN QUE EL PAIS VA EN POMPA ABAJO !!! ,,CIERTO NO ESTA ENTRANDO EL $$$$$ DE LAS DROGAS QUE EL USTEDES VENDEN ,, LOS GRINGOS LOS ESTAN DESTRUYENDO BOMBANDEANDOLES LO QUE DESEAN VENDER Y EN EL PAIS LOS ESTAMOS CORRALANDO. QUIEREN GANAR, PERO CON EL $$$ SUCIO DE LA DROGA QUE VENDEN . AQUI SE REQUIERE TAMBIEN PENA DE MUERTE !