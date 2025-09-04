DM defiende «transparencia y honorabilidad» de su gobierno

Danilo Medina

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina defendió la «transparencia» de sus gobiernos y su «honorabilidad», a pesar de que tribunales dominicanos acaban de imponer condenas a un cuñado y un hermano suyo, uno de los cuales admitió públicamente su responsabilidad.

Rechazó los intentos que, a su juicio, han habido de vincular su nombre a la ventilación de casos judiciales asociados a la corrupción administrativa.

“Yo no fui al gobierno a hacer negocios, fui a servir. No me involucré en la asignación de obras ni pedí favores para familiares o allegados», aclaró el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Recordó que «mi gestión se caracterizó por la transparencia en la adjudicación de obras, con sorteos públicos que permitieron a miles de ingenieros acceder a las mismas”.

DEFENSA DE SU LEGADO

Medina, quien gobernó el país en dos períodos (2012-2016 y 2016-2020) reiteró su compromiso con la defensa de su legado desde el gobierno y de los funcionarios de su administración que enfrentan acusaciones judiciales por supuesta corrupción administrativa.

Por primera vez se refirió al caso de su cuñado Maxy Montilla Sierra, quien amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, junto a un grupo de sus empresas aceptó su responsabilidad penal en la Operación Antipulpo y autorizó el decomiso de 2,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano.

Expresó que mientras no haya una sentencia definitiva, él (Danilo) seguirá defendiendo la honorabilidad de los exfuncionarios acusados. «Pero en el caso de Maxy (Montilla), lamento decir que él mismo aceptó su culpabilidad al firmar un acuerdo, y eso lo coloca en una situación distinta”, manifestó Medina en llamada telefónica al programa El Sol de la Mañana.

Dijo que supo del acuerdo «cuando Maxy se lo informó a su hermana, mi esposa Cándida Montilla, y luego acudió a mi casa a explicarle en qué consistía».

“Él me dijo que entregaba sus bienes a cambio de que lo dejaran tranquilo y en libertad. Yo le advertí que al hacerlo no solo cedía sus bienes, sino también su honor y su dignidad, y eso no tiene precio”, relató.

VE MAXY NO DEBIO NEGOCIAR CON SU HONOR

Medina consideró extraño que, pese a que Montilla fue investigado por años, nunca se le sometió a la justicia. «Lo correcto habría sido que se defendiera en los tribunales. Un hombre inocente debe exigir demostrarlo ante un juez, no negociar con su honor”, sostuvo.

Aclaró que nunca mantuvo una relación cercana con Maxy. “Mi relación con él era cordial, pero no era cercana. No tenía vínculos laborales, porque nunca fue parte de mi gobierno; tampoco políticos, porque no militaba en el Partido de la Liberación Dominicana, ni económicos, porque nunca hicimos negocios”, explicó.

Agregó que durante su gestión apenas coincidió con Maxy “tres o cuatro veces” y subrayó que jamás intervino en favor suyo. “Maxy siempre ha tenido su vida independiente en el mundo empresarial y yo en la vida política. Nunca me pidió favores, ni siquiera en medio del conflicto judicial que enfrentaba”, aseguró.

CITA LOGROS DE SU GESTION

De otro lado, citó como logros de su gestión de combate a la pobreza, el desempleo, los apagones, el analfabetismo y la miseria en general, entre otros aspectos.

