Cuñado de Danilo devolverá al Estado 2,000 millones de pesos
Santo Domingo, 3 sep – El Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal en la Operación Antipulpo y autorizan el decomiso de 2,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
Maxy Gerardo es conocido principalmente por ser el cuñado del expresidente dominicano Danilo Medina (hermano de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina), y por su participación en negocios relacionados con el sector eléctrico en la República Dominicana.
El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras una petición en ese sentido del Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
VALORAN DECISIÓN
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
La decisión lleva a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.
DEBERÁ DISOLVER DECENA DE EMPRESAS
También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.
Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de 431,816,307.90. pesos.
Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en 50,901,692.13 pesos.
En el acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, las empresas distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
Montilla Sierra y sus empresas son asistidos legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo.
PARTICIPÓ EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE FORMA FRAUDULENTA
El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, “logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público”.
Señala que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas. Además, que los actos de corrupción impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país.
Esta situación obedeció, en gran medida, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas, dijo el documento.
“Desde ese momento, varios miembros de su entorno familiar y de confianza, tanto de manera directa como indirecta, aumentaron de forma sustancial su presencia e influencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, especialmente en áreas estratégicas como la energética, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político», agregó el Ministerio Público.
MONOPOLIO EN EL SECTOR ELÉCTRICO Y SOBORNOS A FUNCIONARIOS
Indica que al suplir al Estado incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico que, además, operó con información privilegiada.
Asimismo, manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado.
“A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar desembolsos”, indica el acuerdo homologado.
El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.
TAMBIÉN FUE CONDENADO HERMANO DE DANILO
Hace 15 días las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a unanimidad a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Medina, a siete años de prisión tras encontrarlo culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. En tanto, descargó a su hermana Magalys Medina.
Alexis cumple la pena en la cárcel Najayo Hombres. La sentencia en su contra también lo obliga a pagar junto a sus empresas y otros siete condenados 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil así como una multa de 150 salarios mínimos.
En el caso de Alexis, los ilícitos ocurrieron entre 2012-2020, período en que su hermano, Danilo Medina, era presidente de la República.
OTROS SIETE CONDENADOS
De las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina también fueron hallados culpables otros siete imputados. Son ellos los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista .
Las juezas homologaron el acuerdo entre el Ministerio Público y el Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos.
(Con información de Agencia EFE)
Todo esto fue en el gobierno de Danilo medina, quien deberia callarse la boca y no hablar nada, pues los robos mas grandes en contra del estado se hicieron en su gobierno, no se porque anda suelto.
Yo me pregunto? En los gobierno de danilo Medina, se tomaron 19 mil millones prestado y este vendido se robo esa cantidad, cuantos tendrán robado lis funestos del PRM con 57 mil millones prestado
Danilo y sus hermanos se quedaron con todo los cuartos gracias a Hipólito y Luis que por complicidad politica no le quitaron nada
Mi pregunta es. Como eso tipo pueden salir a la calle y los hijos y familiares como se sentirán.
Cojollo
Danilo !,!
Danilo !!
Y asi tu decias que cual corrupcion? Cual corrupcion?
Que en tu gobierno No habia?
Y asi ustedes quieren volver, a terminar de saquiar lo que quede
No ombe nooo
Afuera estan y afuera se quedaran
Por pillos
Cojollo
Esos acuerdos sólo favorecen a estos ladrones que devuelven pero se quedan con la mayor parte
Si devuelve 2000 millones cuantos se llevaría.
Y dicen los Medina. Persecución política. A los corruptos no se le puede tocar porque es persecución política. Danilo te lo están persiguiendo por política.
Y TODOS FELICES Y CONTENTOS
Waoo está pandilla de delincuentes medina y Montilla si hubiera estado en china ya tuvieran fusilados por ladrones
Cojoyo y se roba Cerca de $ 50 mil millones..no joda esto es un show y relajo a este pueblo
Robando en nombre y para su hermano
Danilo Medina LADRONAZOS!!!!!!!!!!!!!!!!!
Que angelitos eran estos tipos, que le quiten hasta las medias que hayan sido comprado con el sudor de lis pendejos Dominicanos, y que lis pongan a barrer las calles, limpiar los cementerios, hasta llegó la ambición de estos tipos, diablos
Ese será el tema en la proxima LA semanal de Luis. Justificar lo mal hecho con una borona devuelta. Luis dirá que antes se perdia todo, pero que ahora serecupera algo.
Estos pelesartiadores acabaron Con El pais y todavia andan por ahi haciendo campaña tratando de volver al poder que desfalcaron por 20 largos años..Por ahi anda la bella salua haciendose el Santo como si El pueblo no lo conociera..Tambien anda Danilo mierdina El mentiroso que se cree que puede seguir engañando personas
Y AL QUE SE ROBA UN SALAMI O UNA GALLINA SE PUDRE EN LA CARCEL. YA CON ESTA SENTENCIA AL QUE SE ROBA UNA GALLINA QUE DEVUELVA TRES CARTONES DE HUEVOS.
Y con cuanto dinero se quedará ese tipo y el hermano de Danilo Medina, no es verdad que se van a quedar sin dinero
Ok,, todos esos esta bien,, PERO que se refleje en alqo,, CALIDAD DE VIDA,, ejemplo,, en la educacion,, en la alimentacion de los dominicanos,, Que En los hospitales haya por lo menos HIJIENES,, en alqo,, Y no la triste realidad que estamos viviendos ….