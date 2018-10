Discover MarketPlace finaliza con éxito; Lifestyle Holidays acoge clausura

PUERTO PLATA.- La VII Feria de Turismo y Aventura Discover MarketPlace concluyó con un balance positivo en cuanto a participación y a perspectivas de acuerdos comerciales para las empresas turisticas participantes.

Roberto Casoni, presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, institución que organiza el cónclave, aseguró que el evento ha representado un importante aporte para la industria turística de la zona Norte, ya que se ha consolidado como la cita anual esperada por los profesionales de la industria, para conocer, renovar acuerdos y comercializar las propuestas, ya no sólo de este destino, sino de los que se han ido sumando como oferta de circuito.

Casoni afirmó, “queríamos mostrar un destino rico en posibilidades a la hora de vivir una experiencia y entendemos que se ha conseguido”.

Discover MarketPlace finaliza tras celebrarse decenas de encuentros profesionales y con un esfuerzo muy importante de divulgación de la renovada oferta turística del destino Puerto Plata.

Este evento turístico celebrado del 3 al 5 de octubre en el centro de convenciones Puerto Plata, presentó este año un crecimiento de cinco por ciento en participantes y siete por ciento en asistencia de profesionales y representación internacional.

Clausura

La clausura de esta s é ptima entrega de la feria fue acogida por Lifestyle Holidays Hotels and Resorts, empresa hotelera que ofreciendo una exquisita velada, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de Café del Mar de The Dome Club, donde las delegaciones internacionales e invitados especiales disfrutaron de una fiesta por todo lo alto, encabezada por los señores Markus y Anja Wischenbart, presidente y vicepresidente de Lifestyle Holidays, respectivamente.

José Vaquer, director general, dirigió unas palabras en nombre de la empresa, mediante las que reconoció el aporte que suma al destino Disvover MarketPlace. En este orden, reiteró el irrestricto apoyo del sello Lifestyle a Puerto Plata.

Patrocinadores

Discover MarketPlace se celebró con el patrocinio oficial del Ministerio de Turismo y el patrocinio de Lifestyle Holidays Hotels and Resorts, Banco de Reservas, Blue Jacktar,Banco Popular Dominicano, Brugal, Emotions by Hodelpa, Banco BHD León y Depósito Ferretero.

Y con el auspicio de Be Live Collection Marien, Iberostar Costa Dorada, V Heavens, Blue Bay Villas Doradas, Grand Paradise, Sunscape, VH Hotels and Resorts, Coca Cola, JD Letreros, Easy Events Solutions, Ceducompp, Adompretur, Asociación de Hoteles de Playa Dorada, Ashonorte, Turissimo y Go Caribic .

of-am