Directiva de los Mets valora de positiva temporada Juan Soto

David Stearns junto a Juan Soto. SARAH YENESEL/EPA-EFE/Shutterstock

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets indicó que Soto está teniendo una gran temporada, pero no en la manera en la que todos esperaban.

NUEVA YORK.- Juan Soto ha estado bajo el microscopio colectivo desde la firma de su acuerdo de 15 años y 765 millones de dólares con New York Mets en diciembre pasado.

La gran pregunta de si el dominicano podrá rendir con un contrato de esas proporciones o si los Mets cometieron un error al comprometer tanto dinero es una que ha rondado la mente de todos los que rodean el mundo del béisbol y a pesar de un primer año en el que Soto ha tenido varios altibajos, todo apunta a que tendrá una sólida primera temporada junto al conjunto.

De hecho, si se le pregunta al presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, la temporada de Soto debe ser considerada como “muy buena”, pero de una manera inesperada.

“Él (Juan Soto) ha tenido un muy buen año, no sé qué más decir”, inició señalando Stearns en una conversación con The New York Post.

“Este tipo ha sido muy, muy bueno. Ha demostrado un deseo continuo de mejorar, puede que incluso se robe 30 bases este año. Hay una gran oportunidad de que termine el año siendo un jugador con un 30-30, quién sabe si un jugador 40-30”, agregó Stearns.

“Ciertamente, no es lo que yo esperaba cuando lo firmamos, pero parece que él se enfoca en elementos de su juego que en su mente no están a la altura de sus estándares y los mejora. Probablemente tuvo un arranque ligeramente más lento de lo que todos estaban anticipando, ciertamente un inicio más lento del que tuvo del otro lado de la ciudad el año pasado (junto a New York Yankees) y quizás un poco de eso todavía esté en la cabeza de la gente y eso está nublando la percepción de este año como un todo, pero este ha sido un muy, muy buen año, un año de élite”, sentenció Stearns.

En la actual temporada, Soto batea para promedio de .259 con OPS de .923, 37 cuadrangulares, 91 remolcadas, 106 anotaciones y 26 bases robadas. Lidera MLB en bases por bolas con 114 y su OPS+ es de 155 al momento de esta publicación.

of-am