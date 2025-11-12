Diputada FP ve corrupción en programas sociales Gobierno

La diputada Mancebo durante la entrevista.

SANTO DOMINGO.- La diputada Esmeralda Mancebo, de la Fuerza del Pueblo, consideró que existe corrupción en los programas de asistencia social del Gobierno y que las autoridades no hacen nada para revertir esa situación.

“Los programas sociales son objeto de muchísimos escándalos de corrupción y no vemos acción de parte del Gobierno ni del Ministerio Público independiente para denunciar las sumas de millones de pesos que se han escapado”, sostuvo.

Entrevistada por Belkys Castillo y Edmundo Ledesma en Diálogo Urgente por EN TELEVISION, manifestó que esos programas durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina fueron manejados con total transparencia y sin escándalos.

EL MINISTERIO PUBLICO NO HACE NADA

Mancebo dijo también que a diario se ven actos de corrupción de funcionarios y que el Ministerio Público no hace nada.

“Todos los días aquí hay casos de corrupción, en los programas de ayudas sociales, en Promese, en el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el desayuno escolar, el Inabie, las obras contratadas por el Estado en materia de infraestructura”, señaló.

Dijo que le gustaría que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, debe dar explicaciones sobre el caso Koldo, que se lleva en España.

PARAISO DE CORRUPCION VINCULADA A GOBIERNO ESPAÑOL

Dijo que República Dominicana es señalada como el paraíso de la corrupción vinculada al gobierno español.

Mancebo dijo que hasta memes han salido sobre ese caso que las autoridades no han dicho nada.

Asimismo, negó que el país haya tenido un crecimiento económico sostenido como aseguran las autoridades del Banco Central, “por el contrario, la pobreza se ha agudizado”.

