Diosdado Cabello llama «pillo estúpido» a Luis Abinader

Diosdado Cabello

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó duramente a varios líderes extranjeros, incluyendo al presidente dominicano Luis Abinader, por su presunto apoyo a la destrucción de un barco acusado de transportar drogas por parte de Estados Unidos.

En una declaración cargada de insultos y fuertes acusaciones, Cabello se refirió a Abinader como un “estúpido pillo” y a la presidenta de Trinidad y Tobago, a quien no nombró directamente, como “la borracha”.

Según el dirigente chavista, el apoyo a dicha operación militar implica una traición a los intereses de sus propios ciudadanos, en particular a los pescadores.

Advirtió que al respaldar una acción de esta naturaleza, estos líderes estarían “condenando a sus propios pescadores a ser ejecutados en el mar”.

Cabello, quien también es diputado a la Asamblea Nacional, basó su crítica en la Carta de la ONU, argumentando que solo permite el uso de la fuerza en defensa propia. En su opinión, la acción de Estados Unidos carecía de justificación, ya que no existía una amenaza directa contra la nación norteamericana.

La declaración, difundida a través de un audio en el programa Una nueva mañana, también incluyó una advertencia directa a Estados Unidos. Cabello aseguró que Venezuela “está preparada para cualquier ataque” que pudiera provenir de Washington, reiterando la postura de soberanía y defensa de la nación bolivariana ante lo que considera una agresión externa.

La postura de Cabello se enmarca en la tensión diplomática y política que persiste entre Venezuela y varios países de la región, así como con Estados Unidos. Estas declaraciones públicas son frecuentes en el discurso del líder chavista, quien a menudo utiliza plataformas mediáticas para lanzar críticas directas a opositores y líderes internacionales.