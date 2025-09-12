Dios castiga no está lejos

El autor es periodista. Reside en San Cristóbal

Pareciera que el mundo caminara patas arriba, que la clave de los nuevos tiempos, es contradecir y revertirlo todo.

Que su objetivo principal, es deshacer, romper esquemas, tirar abajo cimientos y estructuras e instaurar paradigmas, ideas y conceptos supuestamente novedosos para describir o definir lo correcto.

Y que el pudor, el decoro, la pudicia y la vergüenza, en lo adelante deberán escribirse entre comillas, asteriscos y siempre encerrados entre corchetes

Es como pisar la grama, en donde dice que no se haga, hablar en voz alta, en donde se llama a guardar silencio.

Nadar a contracorriente, igual al salmón, para exhalar el último suspiro de vida, por un nuevo amanecer, en donde todo es permeable.

En donde la intimidad del hogar, más que amor, se convierte en un acto legal, con sanciones establecidas, mientras se va yendo a pique y a la deriva el concepto familia.

Llevándose de paso lo que alguna vez le llamaban principios, cánones, y tradiciones que a rajatablas, y prontamente serán cosas del pasado

Es como mirarse al espejo y preguntarse de quién es la imagen que se refleja en él, temiendo y hasta dudando de no ser uno mismo.

Pero este desconcierto, y este afán de contravenir y negar el orden divino ha de tener sus consecuencias.

El Creador, a pesar de su gran misericordia y clemencia, debe estar cogiendo la cuerda y tal vez, ya ni esté mirando para abajo, por causa del hombre y sus tantos desatinos

y pensar que de pequeño era muy frecuente escuchar, Dios castiga no está lejos. Ojalá y así sea.

Con Dios siempre, siempre.

jpm-am

