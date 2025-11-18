Dictan 10 años cárcel a capitán yola iba a PR con 20 migrantes

HATO MAYOR, República Dominicana.- A diez años de prisión condenó un tribunal de aquí al capitán de una yola que el año pasado intentó llevar a 20 personas indocumentadas a Puerto Rico.

Teodoro Avelino Carela (Butu) fue declarado culpable de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano.

El Ministerio Público indicó en el expediente acusatorio que, alrededor de las 9:30 horas de la noche del día 2 de septiembre de 2024, la Guardia Costera de Estados Unidos informó a la Armada de República Dominicana (ARD), que a 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná, se encontraba una embarcación de datos ignorados, con varias personas a bordo.

Ante la alerta, la ARD realizó una inspección e interceptó una embarcación de fabricación clandestina y dos motores fuera de borda. En la yola viajaban 18 hombres y 2 mujeres.

La embarcación salió de una playa de Sabana de la Mar con destino a Puerto Rico.

Durante la investigación se determinó que a cada persona le fue requerida la suma de US$5,000 dólares para el viaje: US$1,000 de inicio y el resto (US$4,000) cuando llegaran a Puerto Rico.

