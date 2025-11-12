Restablecieron ya totalmente sistema eléctrico dominicano
SANTO DOMINGO. – A las 2:20 de la madrugada de este miércoles todas las plantas de generación de la República Dominicana estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100 %, abasteciendo el 96 % de la demanda registrada a esa hora, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
Indicó que el «Comité de Fallas» se reuniría a las 10:00 de la mañana para realizar indagaciones técnicas y determinar las causas del percance de este martes 11 de noviembre, el cual tuvo origen en una subestación en San Pedro de Macorís y provocó un apagón general en todo el país.
«Desde el momento en que ocurrió la eventualidad, todo el equipo del sistema eléctrico se mantuvo en sesión permanente en el Centro de Operaciones de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), entre ellos el ministro Joel Santos; Martín Robles, administrador de ETED; Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y administrador general de Punta Catalina; Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Andrés Astacio, superintendente de Electricidad y Alfonso Rodríguez, viceministro de Energía. También participó de manera muy activa todo el equipo técnico responsable de la coordinación y monitoreo del sistema», dice una nota de prensa remitida a ALMOMENTO.NET.
Agrega que “el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estuvieron en constante comunicación el centro del control y el Gabinete Eléctrico, dando seguimiento al proceso”. .
El Ministro Santos reiteró «el compromiso del Gobierno y del sector eléctrico con la seguridad energética y la confianza de los ciudadanos». Resaltó el esfuerzo conjunto de las instituciones que forman parte el Gabinete Eléctrico, para lograr la recuperación del sistema y asegurar una rápida respuesta ante cualquier contingencia.
“El restablecimiento se ha venido realizando guardando los protocolos y bajo un proceso mediante el cual pueda haber seguridad en todo el sentido de la palabra”, explicó Santos.
Agregó que cuando una planta generadora sale y entra nuevamente al sistema eléctrico, su aporte de energía se realiza de manera gradual, no de forma inmediata al 100 por ciento. “Este procedimiento técnico garantiza la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), evitando fluctuaciones o sobrecargas que pudieran afectar el equilibrio entre la generación y la demanda. La sincronización progresiva permite que cada unidad inyecte energía de forma controlada y segura, hasta alcanzar su capacidad plena, asegurando así una recuperación ordenada del servicio eléctrico”, detalló.
TRANSPORTE PUBLICO TOTALMENTE RESTABLECIDO
Según las autoridades, el servicio de transporte público fue restablecido completamente, incluyendo el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y la OMSA.
Este martes en la noche estos servicios fueron gratuitos y fueron ofrecidos dos horas adicionales para facilitar el retorno de los ciudadanos a sus hogares.
«Sabemos que el transporte es un tema neurálgico para la población, especialmente a esta hora, por eso ampliamos el servicio. Y garantizamos su gratuidad mientras se normaliza la situación», indicó Santos.
No! No es cierto, ahy muchos sectores apagados todavia. Investiguen bien antes de dar noticias falsas
Estan pasando cosas nunca vista en nuestro pais. Prestamos, apagon total, el dolar a un precio como nunca, funcionarios siendo pedido por USA. Como se ve un cambio negativo.
Nunca he estado de acuerdo con ese sistema interconectado para todo el pais.
