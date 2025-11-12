Restablecieron ya totalmente sistema eléctrico dominicano

SANTO DOMINGO. – A las 2:20 de la madrugada de este miércoles todas las plantas de generación de la República Dominicana estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100 %, abasteciendo el 96 % de la demanda registrada a esa hora, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Indicó que el «Comité de Fallas» se reuniría a las 10:00 de la mañana para realizar indagaciones técnicas y determinar las causas del percance de este martes 11 de noviembre, el cual tuvo origen en una subestación en San Pedro de Macorís y provocó un apagón general en todo el país.

«Desde el momento en que ocurrió la eventualidad, todo el equipo del sistema eléctrico se mantuvo en sesión permanente en el Centro de Operaciones de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), entre ellos el ministro Joel Santos; Martín Robles, administrador de ETED; Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y administrador general de Punta Catalina; Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Andrés Astacio, superintendente de Electricidad y Alfonso Rodríguez, viceministro de Energía. También participó de manera muy activa todo el equipo técnico responsable de la coordinación y monitoreo del sistema», dice una nota de prensa remitida a ALMOMENTO.NET.

Agrega que “el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estuvieron en constante comunicación el centro del control y el Gabinete Eléctrico, dando seguimiento al proceso”. .

El Ministro Santos reiteró «el compromiso del Gobierno y del sector eléctrico con la seguridad energética y la confianza de los ciudadanos». Resaltó el esfuerzo conjunto de las instituciones que forman parte el Gabinete Eléctrico, para lograr la recuperación del sistema y asegurar una rápida respuesta ante cualquier contingencia.