Dice RD y DEA harán acciones “profundas” contra narcotráfico

Abinader habló del tema en en La Semanal de este lunes.

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pondrán en marcha acciones conjuntas “mucho más extensas y profundas” en la lucha conjunta contra el narcotráfico.

El Mandatario hizo el anuncio en La Semanal de este lunes donde ofreció detalles de un encuentro con Daniel Salter, administrador adjunto principal, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la DEA.

Estos, según dijo, felicitaron al país por los avances logrados en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Durante la reunión, agregó, los funcionarios de la DEA reiteraron su reconocimiento al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a quien consideran el “zar de la lucha contra el fentanilo en la región”.

EU APOYA CANDIDATO RD A CARGO DE ONU CONTRA NARCOTRAFICO

Abinader destacó que, además, Estados Unidos está apoyando a un candidato dominicano para ocupar un cargo de liderazgo global en la ONU relacionado con la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

Señaló que la agencia estadounidense deposita una alta confianza en la colaboración dominicana, razón por la cual ambas partes acordaron fortalecer su estrategia conjunta mediante operativos y coordinaciones de mayor alcance.

El mandatario también anunció que el sábado sostendrá un encuentro con una comisión bipartidista de congresistas estadounidenses, como parte de la agenda bilateral en materia de seguridad y cooperación internacional.

ABINADER Y COMISIONADOS CAMARA DE REPRESENTANTES

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó que el próximo sábado 22 de noviembre el presidente Abinader sostendrá una reunión con una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En el encuentro participarán entre 12 y 14 congresistas estadounidenses que integran el Comité de Relaciones Exteriores, quienes estarán de visita en nuestro país.

“Vienen a ver, sobre todo, la situación de la región y, obviamente, la del vecino país”, afirmó el Canciller.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario tras ser consultado sobre las felicitaciones recibidas de una misión de alto nivel de la DEA por su apoyo en la lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, se le preguntó si la agencia abordó otros temas de interés aún no divulgados en la República Dominicana.

