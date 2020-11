Dice PRM tiene que decidir si acepta o no la reintegración de Eddy Olivares

José Ignacio Paliza.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo que esa organización deberá estudiar si acepta o no el reintegro a sus filas de Eddy Olivares, quien tomó una licencia para optar por la presidencia de la Junta Central Electoral.

Dijo que los partidos son estructuras «muy serias” y que ser miembro de un organismo reviste o tiene consigo un sinnúmero de compromisos que no son cualquiera.

A su juicio, no se toma o se deja a su gusto si no en virtud de sus organismos, de sus estatutos y del compromiso y de la seriedad que significa militar en un partido político. Y además asumir sus causas, más cuando son justas como una JCE independiente.

“El PRM aún no ha recibido la carta que circula en las redes que vincula esa decisión de Eddy Olivares. Sin embargo, el PRM tiene sus organismos y yo entiendo que la dirección del partido tendrá que estudiar si acepta o no el reintegro o la documentación que envíe el compañero Eddy Olivares”, dijo el también ministro Administrativo de la Presidencia.

Dijo que hay temas que, en su punto de vista, son fundamentales. Que el PRM surgió «de la conculcación de la justicia», producto de un partido oficial que habría dividido al Revolucionario Dominicano.

«Surgimos de esas luchas que reclamaban JCE independiente, justicia independiente y esa es la columna vertebral del PRM, esas luchas. Eso no puede estar en juego ni nadie puede colocarlas en un momento cuando el interés suyo particular no le conviene, dejarla a un lado», dijo Paliza.

an/am