Ya hay «datos relevantes» en la indagatoria del apagón general

Joel Santos Echavarría en rueda de prensa este viernes.

SANTO DOMINGO.- El Comité de Fallas del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) ha identificado «hallazgos preliminares que aportan datos relevantes al proceso» de investigación de las causas del apagón general que se produjo el martes último en la República Dominicana, informó este viernes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Indicó que el proceso de investigación se encuentra en un 65 % de avance y reiteró compromiso con la rigurosidad técnica y la transparencia en cada etapa del proceso.

Santosestuvo acompañado de Andrés Astacio, superintendente de Electricidad, quien preside el comité, y Manuel López San Pablo, director ejecutivo del OC-SENI, así como miembros del Comité de Análisis de esta entidad,

“La determinación precisa de las causas requiere un análisis exhaustivo y especializado, evitando interpretaciones simplistas que puedan inducir a conclusiones erróneas”, expresó.

AGRADECE COLABORACIÓN DE GENERADORAS

En ese sentido, agradeció la colaboración de las empresas generadoras, las cuales han puesto a disposición del comité de análisis más de un millón de registros técnicos.

“Esta vasta información se encuentra actualmente en fase de procesamiento y evaluación detallada. Es un trabajo que tomará hasta el próximo viernes y que permitirá construir un diagnóstico integral y fundamentado. Luego de completado este trabajo, procederemos entonces a preparar el informe preliminar que podremos compartir con la población en unas dos semanas”, precisó.

SECUENCIA DE EVENTOS

El titular de Energía y Minas explicó que en este proceso no se trata solo de determinar el origen de la avería sino también de evaluar la secuencia de eventos que se concatenaron a partir de allí, dado que el país cuenta con un sistema interconectado.

Reiteró que, conforme avance la investigación y existan resultados concretos, verificables y debidamente sustentados, se informará al país con absoluta transparencia.

El Comité de Análisis del SENI está integrado por técnicos del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, el Organismo Coordinador (OC), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (⁠ETED). las distribuidoras Edenorte, Edesur y EDE Este, generadores privados y los generadores estatales Punta Catalina y Egehid.

