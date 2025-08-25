Dice EU ha felicitado Gobierno por su combate al narcotráfico

Abinader, quien habló en su encuentro de los lunes con los medios desde el Palacio Nacional, refirió que ese combate continuará no importa el nombre del cartel que se enfrente. El gobernante respondió así a una pregunta sobre su opinión del despliegue de buques de guerra estadounidense en la región del Caribe por parte de Estados Unidos.

SIEMPRE HEMOS LUCHADO CONTRA EL NARCOTRAFICO

«Nosotros siempre hemos luchado contra el tráfico de drogas. Hemos reconocido por Estados Unidos y organismos internacionales y continuaremos con esa política de combatir todos los carteles del narcotráfico», expresó el mandatario. Por otra parte, restó importancia al alza continua del dólar en el mercado cambiario y afirmó que el Presupuesto General de la Nación se planificó con a una tasa de 63 pesos por un dólar. Asimismo, afirmó que el Banco Central le «sobran» reservas en esa moneda internacional para hacer frente a «cualquier» situación interna.

an/am