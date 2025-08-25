Dice EU ha felicitado Gobierno por su combate al narcotráfico
Santo Domingo, 25 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader recordó este lunes que su Gobierno ha sido felicitado por organismos internacionales y por países como Estados Unidos por su lucha contra el narcotráfico, a propósito del despliegue de buques de guerra de ese país por aguas del Caribe que, según el Goiberno de Donald Trump, se ejecuta para combatir los carteles.
Abinader, quien habló en su encuentro de los lunes con los medios desde el Palacio Nacional, refirió que ese combate continuará no importa el nombre del cartel que se enfrente.
El gobernante respondió así a una pregunta sobre su opinión del despliegue de buques de guerra estadounidense en la región del Caribe por parte de Estados Unidos.
«Nosotros siempre hemos luchado contra el tráfico de drogas. Hemos reconocido por Estados Unidos y organismos internacionales y continuaremos con esa política de combatir todos los carteles del narcotráfico», expresó el mandatario.
Por otra parte, restó importancia al alza continua del dólar en el mercado cambiario y afirmó que el Presupuesto General de la Nación se planificó con a una tasa de 63 pesos por un dólar.
Asimismo, afirmó que el Banco Central le «sobran» reservas en esa moneda internacional para hacer frente a «cualquier» situación interna.
No le cran nada a los gringos, ellos impusieron a narcogobiernos como el dictador Juan Orlando Hernandez en Honduras, al matón capo Alvaro Uribe Velez, al narcodictador de Ecuador, Daniel Noboa y a la loca de Perú. Esos han sido titeres de Trump y de equipo de halcones de narcotraficantes. La DEA ha sido denunciada siempre, como entidad de mascarada para traficar con sustancias ilicitas