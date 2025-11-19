Dice deuda pública amenaza la estabilidad económica de RD

SANTO DOMINGO, R.D. – El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que la deuda pública dominicana ha alcanzado niveles que representan “una seria amenaza para la estabilidad económica del país y un riesgo directo para la soberanía nacional”.

Advirtió que la falta de control, transparencia y planificación de más de dos décadas de endeudamiento ha colocado a la República Dominicana en una situación extremadamente delicada.

Moreno señaló que el crecimiento de la deuda en las últimas dos décadas ha sido alucinante y fuera de cualquier parámetro aceptable para la sostenibilidad fiscal.

ENTRE 2004 Y 2025 LA DEUDA PASO DE 6 MIL A 60 MIL MILLONES

Explicó que desde el año 2004 al 2025 la deuda externa ha pasado, dicho en números redondos, de 6,000 millones de dólares a más de 60,000 millones, un incremento superior al 1,400%, al que se suman decenas de miles de millones en deuda cuasi fiscal.

“Un país como la República, sustentado en una economía muy vulnerables a factores externo, no puede resistir un ritmo de endeudamiento como este sin poner en riesgo su estabilidad y su futuro”, afirmó.

El dirigente político sostuvo que uno de los problemas más graves del endeudamiento es la opacidad, manipulación y ocultamiento de datos sobre el destino real de muchos préstamos.