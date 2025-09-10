Dice «corrupción» Gobierno del PRM es pus que frena desarrollo

Francisco Domínguez Brito.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Domínguez Brito, opinó que la corrupción que atribuye al gobierno del PRM se ha convertido en una pesada losa que frena el desarrollo del país y mina la confianza ciudadana.

“Parece un gobierno infectado, herido, como si brotara pus maloliente de sus poros y su piel”, manifestó.

Señaló que “la impunidad y el despilfarro han alcanzado niveles inaceptables. Cada peso robado es una escuela que no se construye, un hospital sin medicamentos, una carretera llena de hoyos. No podemos seguir normalizando el saqueo del erario público como si fuera parte de la rutina política”, señaló.

El dirigente político afirmó que la sociedad dominicana merece un Estado honesto, “donde el dinero de los contribuyentes se invierta en mejorar la vida de la gente y no en engrosar fortunas privadas”.

“La corrupción es el impuesto más caro que paga nuestro pueblo. Es hora de decir basta. La transparencia no es un discurso; es una obligación”, concluyó Domínguez Brito.

an/am