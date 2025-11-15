Destaca en Costa Rica logros RD en lucha contra el narcotráfico

Hipólito Mejía durante su exposición.

COSTA RICA.- El expresidente Hipólito Mejía definió el crimen organizado como un huracán social, enemigo del estado social y democrático de derecho que nos rige.

Esto así, según dijo, particularmente en lo referente a la cohesión social y el bienestar de sectores altamente vulnerables como los jóvenes y las mujeres.

Al participar como expositor en la clausura del Seminario Internacional “Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: un Desafío Regional y Global” dijo que ese mal es tan potente y diabólico que puede debilitar y hasta derrumbar los cimientos institucionales de la democracia.

RD ENFRENTA CON ENERGIA CRIMEN TRASNACIONAL

Señaló que República Dominica, por su ubicación geográfica estratégica, es utilizado para el funcionamiento de una de las formas más graves con la que el crimen organizado atenta contra la vida humana en distintas modalidades, usadas por una poderosa red transnacional, como lo es el tráfico de estupefacientes, mayoritariamente la cocaína.

Resaltó que el crimen transnacional ni respeta fronteras ni coloca límites a sus propósitos, no tiene reparo en deteriorar el tejido social y la propia existencia de nuestros pobladores.

Sin embargo, destacó que, en lugar de cruzarse de brazos, el país enfrenta enérgicamente ese huracán social, el cual también afecta las vidas de comunidades integradas por pobladores originales y afrodescendientes.

GRANDES INCAUTACIONES DE DROGAS DESDE EL AÑO 2020

Mejía definió como una muestra robusta la determinación del Gobierno dominicano, es la poderosa coordinación interinstitucional, integrada por las diversas entidades de la seguridad pública que, por su naturaleza y misión, están obligadas a enfrentar esas estructuras criminales.

“Digo alto y claro que esa determinación nos ha dado resultados muy satisfactorios” expresó.

Dijo que, según los datos estadísticos, del 16 de agosto del año 2020 al 16 de agosto del 2024, la República Dominicana incautó 156, 137.21 kg. de estupefacientes.

Del 16 de agosto del año 2024 al 20 de octubre del 2025, se ha incautado 71, 686.87 kg. La sumatoria de esas cifras es de 227,824.08 kg.

an/am