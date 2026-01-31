Declaran día de duelo nacional por muerte de R. Alburquerque
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader declaró día de duelo nacional este domingo primero de febrero debido al fallecimiento del dirigente político Ramón Alburquerque.
La disposición, contenida en el decreto 62-26, señala que durante este día la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país.
sp-am
abinader después que lo cubió, ahora dizque declarando duelo…Eso se llama AGUAJE
Que en paz descance y me uno al duelo de sus f amiliares.
Debio de ser 3 Dias de duel. Cuando se Joda la Toyota ya podrida Debieran darle solo medio dia de duelo por lo ladron Que fue.
¿Qué le debe el país a Ramón alburquerque ese corrupto PRm?
Ese gran dominicano se lo merece