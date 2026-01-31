Declaran día de duelo nacional por muerte de R. Alburquerque

imagen
Bandera a media asta.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader declaró día de duelo nacional este domingo primero de febrero debido al fallecimiento del dirigente político Ramón Alburquerque.

La disposición, contenida en el decreto 62-26, señala que durante este día la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país.

sp-am

guest
6 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
TREN Q
TREN Q
3 minutos hace

abinader después que lo cubió, ahora dizque declarando duelo…Eso se llama AGUAJE

0
0
Responder
Lesale
Lesale
10 minutos hace

Que en paz descance y me uno al duelo de sus f amiliares.

0
0
Responder
Angel
Angel
19 minutos hace

Debio de ser 3 Dias de duel. Cuando se Joda la Toyota ya podrida Debieran darle solo medio dia de duelo por lo ladron Que fue.

0
0
Responder
Quija
Quija
48 minutos hace

¿Qué le debe el país a Ramón alburquerque ese corrupto PRm?

0
0
Responder
Juan Bosch
Juan Bosch
57 minutos hace

Ese gran dominicano se lo merece

0
0
Responder