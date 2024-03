¡Decepcionante!: el discurso de Miguel Vargas (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – El pasado lunes 25, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado presidente de lo que queda del PRD, en una rueda de prensa pronunció el discurso con el cual comunicó al pueblo dominicano los acuerdos que para una alianza electoral habían llegado los tres partidos políticos que constituyen la llamada “Alianza Rescate RD”, a saber: PLD-FUPU-PRD.

2 – Fue triste, muy triste…, ver en esa rueda de prensa quiénes eran los que representaban por esos tres partidos que se unen, dizque para rescatar a nuestra República Dominicana (según ellos), de las manos inexpertas y corruptas que están despedazándola.

3 – La escogencia para realizar este evento un día después del “Domingo de Ramos”, me llevó ingenuamente a pensar en la ocurrencia de un fenómeno místico, en un milagro de Dios que había cambiado para siempre el corazón de piedra de los integrantes de esa Alianza. En ese cavilar llegué a pensar, que los de esa tripleta blanca, morada y verde confesarían al pueblo su arrepentimiento por todo el daño que le han causado a nuestro país, y que al efecto, ese conjunto les pedirían perdón a la nación que tanto han lastimado y herido hasta de muerte. En esta ocasión, en mi mente imaginé ver a Miguel Vargas ser el elegido para comunicar al pueblo “la buena nueva”. Y como estamos en la Semana Santa (una semana para reflexionar), por ello, pensé que él se les adelantó a los curas y pronunciaría una de las “Siete Palabras”, y que elegiría: “Tengo sed de justicia”; para ́poder así explicar las ansias ese conjunto humano de reivindicarse ante el pueblo que ellos han usado, engañado, abusado, burlado y escupido. ¡Pero oh decepción, no fue así!

4 – El 21 de diciembre de 1511, fray Antón de Montesinos, en plena iglesia, dirigiéndose a la desalmada clase gobernante presente, desde el púlpito les espetó las vejaciones que ellos cometían contra los nativos de la “Española”, y reprochándolos con dureza les reclamó, que tratasen a esos seres como a humanos, porque en verdad eran humanos. Aquella impetración fue la matriz del “Sermón de Adviento”.

5 – 513 años después, en la República Dominicana, el Vargas que nos ocupa (un apellido encerrado entre dos emes de malévolo, MVM), también se dirigió a su pueblo y a su la clase gobernante, no desde una iglesia, sino desde un hotel, y con una versión retorcida de los hechos, denuncia los desmanes – que según él – está cometiendo el gobierno de Luis Abinader contra el pueblo dominicano.

6 – En esta ocasión, MVM, con una retórica articulada de sofismas y entonada con la mayor osadía, ha omitido decir que Luis encontró un país quebrado, con un déficit fiscal enorme, producto del dispendio y el robo de los gobiernos peledeistas anteriores, en los cuales él fue siempre un alto funcionario o un protegido. En esta invectiva, Vargas ha obviado deliberadamente el tener en cuenta los estragos causados a la economía por la peste del Covid 19, por la guerra en Ucrania y ahora con el conflicto en la Franja de Gaza. Tampoco, en sus juicios valorativos, Vargas no ha considerado el rol que ha jugado la corrupta justicia que heredamos de Leonel y Danilo, que es el catalizador más importante en la catástrofe y caos que señala MVM, puesto que con un sistema judicial corrompido a propósito por los mismo imputados, es difícil o imposible, detener, juzgar, encarcelar y quitarle lo robado a esos exfuncionarios convertidos de la noche a la mañana en señores poderosos desde que se enriquecieron ilícitamente con los fondos del Estado, puestos en sus manos para usarlo correctamente a favor de las necesidades del pueblo.

7 – Esta cuantía de acontecimientos negativos ha venido a ser el mayor caldo de cultivo para que germine vigorosa la delincuencia y la pobreza, que son las que dan origen a las lacras sociales que Vargas señala; puesto que en un país cuyos funcionarios se roben lo que es del pueblo, es incontrovertible que ello se traduzca en pobreza extrema para el pueblo y en un aumento de la delincuencia. ¡Figúrese usted! si roban los que tienen fortunas fabulosas, ¿que no harán los hambrientos que no tienen con qué comprarse ni un desayuno, ni una comida al medio día, ni una cena? MVM tiene millones que los no gastaría ni que viviera mil años gastando a diario lo que un pobre gasta en un año, sin embargo, cada vez él quiere más, del que tiene. La codicia los consume a él y a todos ellos. Sus ansias mundanas, son insaciables. No tienen límites. Nada los llena. Parecería que el dinero es necesario para comprar a Dios y el cielo prometido, como en los tiempos de Martin Lutero.

8 – Vargas sabe muy bien los motivos por los cuales nuestro país está atravesando por un ciclo largo de carencias y dificultades, pero como él no es un político íntegro, en función de ganar el poder a como dé lugar, acude a las mentiras, por lo que en su catilinaria desdeña esos motivos, y no reconoce que Luis ha tenido que hacer de tripas corazón.

9 – En este estado de corrupción espiritual y moral, Vargas embistió desconsideradamente contra el gobierno que preside Luis Abinader. Disparó señalando el alto costo de la comida, la inseguridad ciudadana, los apagones, el aumento del narcotráfico, el deterioro de la salud y educación; que en el gobierno de Luis Abinader se miente, se manipula y simula de forma inescrupulosa y descarada; que durante el gobierno de Luis Abinader se han destapado nepotismo, desvío de recursos, prevaricación, acoso y un sinnúmero de violaciones a la ética y la transparencia; que en el gobierno de Luis Abinader todo es caos, mentira e improvisación, y un correr acelerado hacia la haitianizacion que nos pone en peligro de sucumbir como nación ante la incapacidad que representan el partido de gobierno y sus funcionarios -que según Vargas – aplican una política exterior errática con Haití.

10 – Al oír la criticas acidas de MVM hacia las ejecutorias del gobierno de Luis Abinader, por un momento me pareció que él estaba narrando lo que habían sido los gobiernos de Leonel y Danilo en los cuales él fue parte pecaminosa. Esta es una historia comprobada. Leonel fue quien inició la política de frontera abierta con Haití, la misma siguió con Danilo. En los gobiernos del PLD, fuese con Leonel o Danilo, cientos de miles de millones de pesos fueron robados de la manera más obscena al erario por los que integran esa casta que hoy lucha por volver al poder con la susodicha Alianza, la cuál un amigo mío la llama “Alianza Cacata RD”.

11 – De la acusación de nepotismo y de corrupto que MVM hace al gobierno de Luis, parece que a Vargas se le “chipotió”, la corrupción rampante en que incurrieron los familiares directos del expresidente Medina y el rol que ellos desempeñaron en ese desgobierno. Igualmente, Vargas ha olvidado el enriquecimiento ilícito de todos los funcionarios peledeistas (verdes y morados); cosa esta que se evidencia, porque “todos llegaron al poder en chancletas”, y ya al poco tiempo tenían yipetas, aviones, yates, helicópteros, mansiones, amantes por doquier y millones de pesos y dólares en bancos nacionales y extranjeros, con la agravante, de que sin el menor prurito moral exhibían y exhiben sus riquezas como trofeos de sus triunfos y gloria ante un pueblo cayéndose a pedazos. Aquello de “servir al partido para servir al pueblo”, devino en ser “letras muertas”. Los dioses Baco y Dionisio los conquistaron, entonces, la codicia y la concupiscencia, acabó con los principios que decían profesar antes de que llegaran al poder.

12 – La lista de los actos de corrupción cometidos en los 20 años de los gobiernos peledeistas se volvería kilométrica si comenzáramos a hablar de eso. No obstante, es de lugar auditar el arrendamiento y compra de bienes raíces por MVM al Estado, para meses después, dizque, remodelados, vendérselos al mismo Estado por el doble y hasta por el triple. Los nombres como Agua y Luz, Hotel Hispaniola, edificio de aduanas en la época de Miguel Coco, prestamos de 18 millones de dólares por el Banco de Reservas, suenan familiares a quienes seguimos el curso de la política dominicana. Y no se le dio lo de “Los Tres Brazos”, porque las protestas masivas de la sociedad se lo impidieron. Hasta por “Bahía de la Águilas”, anda MVM. Y respecto a la cancillería, a esa gestión suya en ese ministerio, lo de corrupción le queda corto.

13 – Por otro lado, con otros actores, tenemos el contrato concesionado a la Barrick Gold 97 a 3, el “peaje sombra” de la Carretera Santo Domingo Samaná, una perversidad, en la cual, él (MVM), fue cómplice. También tenemos la sobrevaluación de los tucanos, la mafia en OISOE a cargo de Félix Bautista, las sobrevaluaciones de las obras construidas por el Estado como edificios, carreteras, autopistas, puentes, elevados, presas, y de las megaobras como “El Metro” dirigida por el inefable Diandino Peña. Paramos aquí, porque para muestra un botón basta. Los hechos delictivos son cientos más, pero al ser tan bien documentados y conocidos por el pueblo, abundar sobre ellos, es como llover sobre mojado.

14 – Este fardo de corrupción, MVM lo ignora olímpicamente, y en sus ínfulas de prócer de la patria, se erige a sí mismo como veedor y fiscalizador celoso del patrimonio del pueblo dominicano. ¡Cínico! En esta mascarada él ha llegado al colmo de catalogar al gobierno de Luis de corrupto y mentiroso, omitiendo, que en el gobierno de Luis, se le pone freno a la corrupción y a los corruptos, que se cancela y se lleva a la justicia a quien se detecte en malas artes para robar el dinero del pueblo, mientras que en los gobiernos del PLD, la corrupción y la impunidad estaban institucionalizados. Las evidencias para dar por ciertas la comisión de estas imputaciones, sobran. Los cuerpos de esos delitos, siempre han estado a la vista de todos. Sus riquezas mal habidas, constantemente las han estado exhibiendo descaradamente ante un pueblo engañado, empobrecido y burlado por ellos.

15 – Y de sus mentiras, ni hablar. En Facebook, YouTube, Instagram, etc., aún se pueden ver los audios con los embustes de Leonel y Danilo y de todos ellos. ¡Son mitómanos profesionales! ¿Cuál corrupción?, decía Danilo. ¡Y Leonel! …, ¡Ay mi madre! Para él la corrupción era algo normal e inevitable. Es decir, ante los hechos, Miguel Vargas con su discurso ha descrito exactamente lo que fueron los desgobiernos de Leonel y Danilo, en los que él fue parte importante.

16 – Definitivamente, el discurso de MVM no responde a la realidad de los hechos. Esa catarata de mentiras ha devenido en ser una “doble decepción” para los que a esta altura de la vida estamos a poco tiempo de pasar a otra dimensión de la existencia, después de haber sufrido los embates del balaguerismo y las perversidades de los gobiernos posteriores.

17 – Y es doble la decepción, porque entendemos, que quienes hemos llegado al final de nuestros días sobre la tierra sin haber comprendido el verdadero sentido y significado de la vida, ¡de que todo es vanidad de vanidad!, y que no hayamos sentido arrepentimiento y pedido perdón por todo el daño causado al prójimo, e insistamos en el pecado, entonces, estamos irremisiblemente perdidos. En consecuencia, como los de la “Alianza Cacata RD” pertenecen a esos especímenes del reino de las tinieblas, ellos no son las personas más adecuadas para hacer una mejor República Dominicana. Por consiguiente, para ellos, “el camino hacia el poder está definitivamente cerrado”. En conclusión, el discurso de Miguel Vargas ha sido decepcionante, y tendrá las consecuencias severas correspondientes.

El que tenga oídos, que oiga…

Posdata

No es que meta mis manos a la candela por Luis Abinader. Eso no lo hago ni lo haré jamás por ningún hombre o mujer nacido sobre la faz de la tierra, pero esta vez, la mayoría de la población votaremos por Luis Abinader, que aunque es neoliberal, en su gobierno aplica su ideología política con honestidad y decencia, y porque además, es un hombre sencillo, que no se le ha subido el poder a la cabeza, al contrario de Leonel y Danilo, que se creyeron faraones o la última Coca-Cola de desierto, y que encima, corrompieron, pervirtieron y saquearon a todo un pueblo y a sus instituciones.