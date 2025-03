De Juan Bosch a Danilo Medina (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1: Al sentarme a escribir este artículo que ya tenía estructurado en mi mente, el titularlo me presentó un dilema, si ponerle “De Taras Bulba a Danilo Medina” o “De Juan Bosch a Danilo Medina”. ¿Por qué esta disyuntiva?

“Taras Bulba” es el título de una novela del gran escritor ruso Nicolás Tolstoi (León Tolstoi). Esta novela y otras como “Ana Karenina” y “La Guerra y la Paz”, que consideras obras maestras, le han conferido a su autor la clasificación de estar en el olimpo de los 10 mejores novelistas que ha parido la humanidad; pero para los fines de este artículo me quedo con “Taras Bulba”. ¿Por qué?

2: En esta novela histórica y romántica, publicada en 1835, León Tolstoi narra la historia de un cosaco zaporogo (Taras Bulba) y de sus dos hijos (Ostap y Andrey) en la guerra contra Polonia por cuestiones nacionalistas y religiosas. Ostap es valiente y leal, mientras que Andréi es introvertido y romántico. Ambos vástagos regresan a su hogar de un seminario ortodoxo en Kiev y se unen a su padre en la guerra contra Polonia. En esta conflagración relucen el valor, el honor y la dignidad inconmensurables de los cosacos, como también el apego a sus tradiciones culturales y el amor inmenso por su tierra (las grandes estepas de Ucrania). No obstante, Andréi, enamorado de una polaca, traiciona a los suyos. Deserta y se pasa al lado polaco. Ante esta traición, su padre (Taras Bulba, el rey de los cosacos), con todo el dolor que lo embarga, se ve obligado a matar a su propio hijo. Con lágrimas en los ojos y con un dolor de dimensiones siderales, espeta a su hijo diciéndole: ¿Qué hijo eres que llenas de vergüenza a tu padre y a tu raza? Té he amado, como amo a esta tierra. Cuando naciste, te sumergí en el río para darte la vida. Hoy, por tu traición, me toca quitártela. A seguidas con su pistola, le apuntó al corazón, y lo mató de un solo tiro. Luego, llorando, abrazó y besó el cadáver. Es que el deber y la responsabilidad de Taras Bulb como jefe y líder de los cosacos, estaban por encima del amor a su hijo.

3: En nuestra historia republicana contamos con muchos hombres y mujeres con la reciedumbre moral de Taras Bulba. Juan Pablo Duarte fue uno de ellos. Su honradez fue a toda prueba; la misma resiste cualquier arqueo y auditoría. Es famosa su devolución al Tesoro Nacional de 827 pesos de los 1000.00 que le había entregado la Junta Central Gubernativa para una campaña en Baní al mando de unas tropas para repeler al ejército invasor haitiano. En esta ocasión, al regresar a la capital, dio cuenta de los 173 pesos que había gastado en su misión de combatir al enemigo.

4: Entre otros dominicanos ilustres que practicaron la honradez como código de vida (como, Juan Pablo Duarte, y con él los independentistas y restauradores) posteriormente, cabe integrar en esta pléyade a Juan Bosch, de quien se puede decir que sus discursos estuvieron acordes con la práctica.

5: Fue Bosch quien en 1963 advirtió al país que el presidente de la República no tiene amigos, ni enemigos, ni arientes, ni parientes; que la ley protege a todos los dominicanos por igual, pero que también le cae encima a todo dominicano que la viole». Esta es una república que tiene que regirse por la ley, la ley no conoce nombre, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares.

6: Juan Bosch también vaticinó: los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un solo peledeista que se haga rico con los fondos públicos, ni que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano, ni que le oculte al país un hecho incorrecto, sucio e inmoral.

7: Todo el discurso anterior viene a colación, porque en días recientes Danilo Medina declaró públicamente que su familia es víctima de una «judicialización de la política» y que sus hermanos están siendo perseguidos únicamente por su vínculo con él. “La persecución contra mi familia y el PLD es parte de una estrategia para borrar el legado de mi gobierno y debilitar la oposición.». «Había que desacreditarme a mí y a mi familia. Aquí se montó una campaña de difamación y de infamia». En resumen, para Danilo Medina, el expediente contra sus hermanos (Juan Alexis Medina Sánchez y Magaly Medina Sánchez) que los acusa de estafar al Estado con cerca de cien mil millones de pesos mediante el tráfico de influencias, para lavado de activos, falsedad en declaración jurada, violación a la ley de Compras y Contrataciones, entre otros delitos, es una infamia. Además, Danilo Medina, en defensa de sus hermanos, dijo: «En dado caso eso es administrativo, no penal, pero se ha penalizado porque se trata de mis hermanos.»

8: Con esta defensa a sus hermanos, Danilo Medina dejó atrás aquellos discursos de campaña en los que ofrecía un combate frontal a la corrupción y con los cuales sedujo a la población a que votaran por él, Las redes están llenas de audios con aquellas confesiones donde él manifestaba con vehemencia su repudio al robo de los bienes del pueblo y su execración a esos ladrones, cualesquiera que estos fueran, tal como le había enseñado su maestro Juan Bosch.

9: Con estas declaraciones, Danilo Medina se ha hundido aún más de lo que está. Leonel y él, en su ceguera, todavía no comprenden que sus tiempos ya pasaron, que ellos dos son carcamales sepultados bajo el peso de sus codicias e intrigas. Ellos dos le harían un bien al país y a ellos mismos con retirarse de la política. Para ellos dos este es el caso: por alta traición al país, ante Juan Bosch y la mayoría del pueblo, ambos son anatemas, y Taras Bulba, los fusilaría.

El que tenga oídos, que oiga…

