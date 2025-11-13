David Collado inaugura feria de Emprendedores en Santiago

La inauguración de la Feria Emprendedores.

SANTO DOMINGO.- Con la participación de decenas de proyectos innovadores e importantes empresarios de la región norte del país, inició oficialmente este miércoles la novena versión de la feria Emprendedores 2025,

El acto inaugural fue encabezado por David Collado, presidente de la Feria Emprendedores, durante un acto que se llevó a cabo en Ágora Mall, acompañado de los empresarios Ligia Bonetti y José Clase.

En la feria, que se extenderá por dos días, participan decenas de proyectos innovadores que competirán por el premio José Luis Corripio Estrada, galardón que busca reconocer la creatividad, sostenibilidad y potencial de crecimiento de los nuevos emprendimientos dominicanos.

El evento sirve como plataforma para reunir a universidades, empresas, instituciones públicas y privadas comprometidas con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor dominicano.

Collado dijo que esta novena edición de la Feria de Emprendedores, siendo la primera hace 20 años con el señor José Luis Corripio Estrada, se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso al talento joven en el país.

«Y desde aquí, del primer Santiago de América, reitero mi llamado a los jóvenes, a esos emprendedores, a no desmayar en su esfuerzo, en luchar por sus sueños cada día más», expresó Collado.

Llamó a los emprendedores a persistir en sus sueños y no decaer ante los obstáculos propios de la vida.

«Ser un emprendedor es ser un guerrero», indicó Collado.

El empresario José Clase manifestó que hoy no se está inaugurando una feria de emprendedores, sino de oportunidades.

Asimismo, destacó el espíritu «guerrero» de los emprendedores, a quienes llamó a no tener miedo a equivocarse.

Para Ligia Bonetti, CEO de la Sociedad Industrial Dominicana, llamó a los emprendedores a trabajar incansablemente y confiar en sus proyectos y visión de vida.

«Solo trabajando y sacrificándonos se logran las metas», señaló la empresaria.

En la víspera de esta actividad, la organización de la Feria Emprendedores junto a las universidades PUCMM, INTEC, UNIBE, APEC y UNPHU reconocieron a los destacados empresarios José Luis “Pepín” Corripio Estrada, Frank Rainieri y Ligia Bonetti, por sus valiosos aportes al desarrollo económico y social de República Dominicana, así como, por su ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de emprendedores.

En ese escenario Collado, quien también es ministro de Turismo, ratificó que esos tres empresarios representan los más altos valores del liderazgo, la innovación y la perseverancia.

“Don Pepín, don Frank y Ligia son ejemplos de cómo la visión, el trabajo y la pasión pueden transformar un país. Su legado es una fuente de inspiración para miles de jóvenes dominicanos que hoy deciden emprender y apostar por su tierra”, expresó Collado.

of-am