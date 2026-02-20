Danilo se reúne con miembros NY del Comite Central PLD

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina se recibió este miercoles a los miembros del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) residentes en la ciudad de Nueva York Pedro Pablo Zorrilla y Emiliano Pérez Espinosa.

Zorrilla, representante del PLD ante la Junta Central Electoral en el Estado de Nueva York, y el ingeniero Pérez Espinosa, exaspirante al Comite Politico, expresaron al exmandatario y presidente del partido fundado por Juan Bosch, sus inquietudes sobre el nuevo y novedoso plan de educación política de esa organización.

Hablaron también de la próxima reunión del CC, programada para las 10:00 de la mañana de este domingo 22 de febrero,.

Asimismo, recordaron la trayectoria política de Medina, los aportes de los gobiernos del PLD que transformaron a la República Dominicana en una nación moderna y la situación actual del país.

Zorrilla informó que el encuentro tuvo lugar en el Salón Profesor Juan Bosch, de la Oficina Presidencial del PLD.

Por su parte, Perez Espinosa indico que «fue una reunión coordial, en la que escuchamos la opinión del presidente Danilo Medina sobre la situación del país y el futuro del PLD en este contexto».