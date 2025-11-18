Danilo Medina se reúne con aspirantes presidenciales PLD

Danilo Medina y los integrantes de la Comisión.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Danilo Medina, se reunió con los aspirantes presidenciales de esta organización política.

Participaron los aspirantes y miembros del Comité Político, Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Abel Martínez y Charlie Mariotti.

“Se consensuó el protocolo de trabajo que regirá la competencia interna, asegurando un proceso democrático, transparente y coherente con los valores boschistas del PLD, reforzando la disciplina partidaria y la convivencia fraterna que caracterizan al partido”, según documento de prensa.

PROTOCOLO TRABAJO DE ASPIRANTES

La Comisión de Protocolo de Aspirantes Presidenciales (CPAP) indicó que fue un encuentro de trabajo en el que estuvieron presentes, además, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, y los integrantes de esta colisión Robert de la Cruz, Rubén Jiménez Bichara, Margarita Pimentel y Andrés Navarro.

La CPAP anunció el inicio del proceso para delimitar los aspectos generales y el protocolo que regulará el trabajo de los aspirantes presidenciales.

En la sesión de dos horas y media, se acordó convocar al Comité Central a principios del 2026, previo a una reunión del Comité Político, para validar los avances consensuados.

an/am