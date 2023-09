Danilo Medina Sánchez, un auténtico demócrata

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

Fue Don Juan Bosch que en el año 1939 fundara el Partido Revolucionario Dominicano, (PRD) y que 34 años más tarde saliera de esa organización política y fundara una nueva llamándola, el Partido de la Liberación Dominicana, (PLD) el 15 de diciembre del 1973 siendo uno de sus principales integrantes el expresidente Danilo Medina Sánchez. Este partido alcanzó el poder 22 años después de haber sido formado, o sea el 16 de mayo de 1996 con un pacto por la unidad nacional con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dirigido por el entonces presidente Dr. Joaquín Balaguer.

El Partido de la Liberación Dominicana gobernó la República Dominicana en 1996-2000 a la cabeza como presidente el Dr. Leonel Fernández Reyna, quien bajo el pacto con el PRSC, el gobierno lo hicieron conjuntamente ambos partidos, siendo el Partido Reformista Social Cristiano el mayor beneficiario de los cargos públicos y las obras que se hicieron en ese periodo. El presidente Leonel Fernández había pactado con Danilo Medina Sánchez (armador y jefe político del PLD), que, para el siguiente periodo electoral, Leonel Fernández le cedería, la candidatura a la presidencia de la república dominicana para el periodo 2000-2004.

Fue así como sucedió que el candidato a la presidencia por el PLD para ese periodo (2000-2004), lo fuera Danilo Medina Sánchez. El contendiente por la oposición política era el PRD, quien llevaba como candidato a la presidencia al ing. Hipólito Mejía Domínguez. Sucedió que las elecciones presidenciales no se definieron en una primera vuelta electoral, en el certamen el PLD obtuvo 796,923 votos válidos para el 24.94%; El PRSC obtuvo 785,926 votos para un 24.60% y el PRD obtuvo el 1,593,231 votos para un 49.87%.

Luego de esta situación se procedió a la búsqueda de alianzas para la segunda vuelta y sucedió que el PRSC no quiso apoyar esta vez al PLD, por lo que Danilo Medina decidió otorgar la victoria al PRD sin haber obtenido el 50% +1 como establece la ley electoral. Ese acto de desprendimiento del ex candidato Danilo Medina lo consagra como un demócrata auténtico, al evitar posibles conflictos y no malograr la democracia que tanto dolor había costado al país.

En las elecciones presidenciales del año 2012 Danilo Medina fue elegido presidente número 66 de la República Dominicana frente a su contendor, ing. Hipólito Mejía Domínguez. En ese periodo fue reconocido por la firma encuestadora Mitofsky como el presidente con mayor popularidad de América Latina y el Caribe.

Según publicaron los periódicos, se relata: “que las elecciones presidenciales de la República Dominicana de 2000 libres y democráticas, se celebraron el martes 16 de mayo de 2000. La participación fue de un 76.1%. Hipólito Mejía del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano PRD, ganó la primera vuelta electoral frente al candidato del liberal Partido de la Liberación Dominicana, representado por Danilo Medina. Mejía, no consiguió superar la primera vuelta para ganar por mayoría absoluta, lo que provocó, que Medina se reuniera con el expresidente Joaquín Balaguer para tratar de reeditar el Frente Patriótico de 1996, a lo que Balaguer (quien ya dijo en 1997, que se arrepentía de aliarse con el PLD y les puso el famoso calificativo de Comesolos), se negó rotundamente a hacerlo. El 17 de mayo de ese año, al caer la tarde, Medina concedió la derrota y de esa manera el Partido Revolucionario Dominicano con Hipólito Mejía a la presidencia y la entonces senadora por el Distrito Nacional, la Dra. Milagros Ortiz Bosch a la vicepresidencia, regresa al poder tras 14 años en la oposición.

En una segunda ocasión, en las elecciones del 2016 se rumoraba en los corrillos de la casa nacional del PLD que Danilo Medina había decidido y bajado la línea de que se le diera el apoyo al candidato opositor David Collado candidato a la Alcaldía de Santo Domingo, DN y que, en cambio, no votaran por Roberto Salcedo candidato del PLD a la misma posición debido a que quería un mayor equilibrio político entre el PLD y las fuerzas opositoras y decidió cederle la Alcaldía del Distrito Nacional. Ya más adelante, después de ganar David Collado la Alcaldía, este se reunió con el entonces presidente Danilo Medina y acordaron realizar los trabajos conjuntos (Ayuntamiento-Ministerio de Obras Públicas) para agilizar algunas obras y dotar de los fondos necesarios. Este acto se estila dentro de su convicción democrática del ejercicio del poder.

El tercer evento que ocurrió en el transcurso del gobierno de Danilo Medina fue el impedimento que le puso a la candidatura 2020-2024 del expresidente Leonel Fernández Reyna, sacando debajo de la manga a un candidato del partido que en la práctica hizo hasta lo imposible para que ganara, a sabiendas según muchos, que quedaría muy por debajo de su adversario, que lo fue Luis Abinader ganando este último en primera vuelta electoral. Se dice también que los motivos principales fueron propiciar un cambio de gobierno, ya que él pensaba que la continuación del gobierno del PLD en el poder por más de 16 años consecutivo podía afectar la democracia, pues 16 años de gobierno de un solo partido, se podría pensar que se trataba de la instauración de una dictadura y Danilo Medina siempre se caracterizó por ser un demócrata a carta cabal.

En consulta al ChatGPT me escribió diciendo, que el gobierno de Danilo Medina Sánchez en cuanto a lo institucional y desarrollo económico fue exitoso: “En términos generales, las instituciones democráticas en la República Dominicana se mantuvieron estables durante su mandato. El país cuenta con una separación de poderes, un poder judicial independiente y una prensa relativamente libre, en desarrollo económico dijo: Durante su gobierno, la República Dominicana experimentó un crecimiento económico sostenido y una mejora en indicadores sociales, como la reducción de la pobreza y el aumento en la inversión en infraestructura y educación. Esto contribuyó al fortalecimiento de la estabilidad institucional y la legitimidad democrática. En comparación con otros gobiernos de América Latina y el Caribe, el gobierno de Danilo Medina en la República Dominicana se destacó por su relativa estabilidad institucional y la celebración de elecciones democráticas”.

Solo el propio Danilo Medina podrá explicar estos hechos que registra la historia y que se inscriben como el protagonista y sus circunstancias. En esta mirada rápida a la historia reciente de la democracia en República Dominicana, dejo caer mi propia percepción sobre los hechos y quien escribe percibía a Danilo Medina como un continuador del pensamiento del Profesor Juan Bosch porque ha sido uno de sus discípulos más aventajados y sus errores si se pueden ver como tales, lo convierten en un auténtico representante de la demócrata Latinoamericana.

of-am

