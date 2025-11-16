Danilo Medina opina problema económico es por bajos salarios

Danilo Medina habla en la asamblea.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina opinó este domingo que el problema de la economía y de los hogares dominicanos sigue siendo el los salarios bajos.

“Cuando digo que la gente está en dificultades en este momento, que no puede comprar la comida que necesita todos los días, que se está saltando una de las tres comidas para ver si puede alimentar con dos a su familia, es porque el costo de la vida no se lo permite”, declaró Medina, al concluir una asamblea de dirigentes en el barrio capitalino de Villa Consuelo.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que los salarios no alcanzan siquiera el nivel que se requiere para cubrir la canasta familiar.

SOBRE INDEXACION DE LOS SALARIOS

En cuanto a la indexación de los salarios, comentó que esta compensación debió colocarse en el Presupuesto General de la Nación.

Recordó que es un derecho de los trabajadores consignado en el Código Tributario de 1992.

“Yo mismo trabajé en eso; era diputado en ese momento. El PLD hizo posible que esas reformas, junto con los reformistas, pasara, porque el PRD de ese entonces, no las apoyó”, explicó.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA DE DIRIGENTES

La asamblea inició con las palabras del secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien calificó de contundente la concentración.

Dijo que el PLD está preparado para, lo que a su juicio, rescatar el país del retroceso que ha colocado el PRM.

En la línea de dirección de la asamblea junto a Medina y Pujols participaron los tres vicepresidentes del PLD, Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo así como los ex vicepresidentes de la República, Jaime David Fernández Mirabal y Margarita Cedeño. También decenas de miembros del comité político y otros dirigentes nacionales.

of-am