Danilo dice Gonzalo ganará elecciones en primera, segunda o media vuelta

El presidente Danilo Medina levanta la mano a Rafael Paz.

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina declaró que Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República Dominicana “yo no sé si en primera o en segunda vuelta”. Y dijo que está trabajando para que gane en primera vuelta.

Durante un acto de apoyo al candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz, el Mandatario dijo que “lo que sí estoy seguro es que si la juventud y las mujeres votan como piensan, Gonzalo va a ganar en la media vuelta”.

Llamó a votar por los candidatos oficialistas debido a que, según dijo, al presidente que lo eligen y no tiene la Cámara de Diputados y el Senado “las tiene feas”.

“Yo he podido gobernar tranquilo porque he tenido un Congreso que me ha acompañado en 8 años. Esa mayoría la perdí recientemente en octubre. Y de allá para acá no la he pasado bien”, manifestó.

Agregó que si quieren un buen gobierno tienen que votar por senadores y diputados del PLD. “Tienen que votar por Rafael Paz”. Señaló que el Distrito Nacional es la circunscripción mas importante del país.

El acto fue celebrado en el Club San Carlos de la capital, es la primera actividad a la que asiste Medina en el Gran Santo Domingo, de cara a los comicios generales del próximo domingo.

Ya ha sostenido encuentros y encabezado caravanas en Azua, San José de Ocoa, Peravia, Puerto Plata, Santiago y La Vega.

an/am