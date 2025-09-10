Culmina visita a Haití jefe de asuntos humanitarios de la ONU

Tom Fletcher

Puerto Príncipe, 10 sep.- El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, culmina hoy su visita a Haití, donde reina el caos y la desesperación debido a la crisis socioeconómica y la violencia protagonizada por las pandillas.

Fletcher hizo un llamamiento a la protección de vidas y a la restauración de la esperanza, pues las necesidades son inmensas, y la financiación está en su punto más bajo, escribió en la red social X.

Según datos de la ONU -citados por el diario digital Gazette Haiti News- el llamamiento humanitario para Haití recibió menos del 12 por ciento de los 908 millones de dólares necesarios para satisfacer necesidades urgentes.

La ayuda está pensada para salvar vidas casi seis millones de personas, precisa la ONU.

Fletcher visitó Haití en un contexto en el que el país se enfrenta a un aumento de la violencia de las pandillas, hecho que provocó que más de 1,3 millones de personas debieron huir sus hogares, mientras que 5,7 millones de ciudadanos padecen inseguridad alimentaria.

of-am