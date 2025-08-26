Cueto destaca transformación Santiago en Gobierno Abinader

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ingeniero Andrés Cueto, dijo que la gestión del presidente Luis Abinader representa un verdadero compromiso con los valores de los fundadores de la República y el fortalecimiento de la democracia.

El también director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) dijo que los cinco años de gobierno de Abinader han sido un período de avances sin precedentes, marcados por la transparencia.

También, según dijo, por la eficiencia institucional y una inversión sin comparación en obras de infraestructura, salud, educación, vivienda y transporte.

“El Presidente Abinader ha dignificado la política con una visión patriótica, cercana a la gente, que honra la memoria de nuestros fundadores y coloca la honestidad como eje de gestión. Santiago es hoy ejemplo de modernidad, desarrollo y esperanza para toda la República Dominicana”, expresó.

INDICADORES INTERNACIONALES

Cueto señaló que indicadores internacionales evidencian el impacto de la gestión de Abinader, entre ellos: El Índice Global de Competitividad, en el cual el país escaló 22 posiciones. En Transparencia Internacional, mejoró 33 posiciones desde 2020.

Asimismo, dijo que en el Foro Económico Mundial, la República Dominicana avanzó 45 posiciones. En el Índice del Banco Mundial sobre efectividad de Gobierno, ascendió 30 lugares.

En el Índice de Libertad Económica, el país escaló 112 posiciones, pasando del puesto 175 al 64. “Estos resultados hablan de un gobierno que no sólo construye obras, sino que fortalece la institucionalidad, un valor fundamental de nuestra identidad democrática”, puntualizó Cueto.

SANTIAGO: UNA PROVINCIA EN TRANSFORMACIÓN

El dirigente oficialista destacó que la provincia de Santiago experimenta un crecimiento integral como nunca antes, con la ejecución de proyectos estratégicos que impactan directamente la calidad de vida de sus habitantes.

Entre las principales inversiones resaltó el Sistema Integrado de Transporte: con el Monorriel, el Teleférico y los nuevos corredores de autobuses.

an/am/sp