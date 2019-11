Cuestionan proceso de licitación para explotar bloque de hidrocarburos RD

Enrique de León, presidente del Comité de Lucha Contrael Cambio Climático (al centroi) en rueda de prensa junto a otros dirigentes de esta entidad.

Santo Domingo, 28 nov .- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) cuestionó hoy la legalidad de un proceso de licitación mediante el cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió a la compañía estadounidense Apache los derechos de explotación de un bloque de hidrocarburos.

El presidente de la organización, Enrique de León, consideró en una rueda de prensa que el MEM debió haber declarado el bloque desierto, «como lo dicta el apego a la ética y a la defensa de los intereses del país».

El responsable del CNLCC también agradeció a las empresas y bancos que se abstuvieron de participar en la licitación, respondiendo al llamado suyo en la víspera de la celebración de la ronda petrolera de ayer.

De León declaró que el citado ministerio «fracasó» con la licitación de 14 bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, ya que de 26 empresas que mostraron interés en junio pasado, solo una participó, y de 14 bloques ofertados, solo uno fue adjudicado.

«Estos números miden el tamaño del fracaso del Ministerio de Energía y Minas y del Gobierno en esta escandalosa aventura”, enfatizó.

Recordó que, junto a otras organizaciones no gubernamentales, exhortó a las principales empresas extractivas de hidrocarburos de Estados Unidos, Canadá y Europa a no participar en el concurso y a los cien bancos más importantes que cotizan en bolsas a no financiar a los que se les adjudicara la licencia de explotación.

El CNLCC reiteró su llamado al Congreso para que interrogue al ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, sobre los términos del marco legal y contractual que se ofreció a las empresas petroleras.

“El Congreso Nacional debe rechazar este contrato con la petrolera Apache, no solo porque está reñido con las leyes y los intereses nacionales, sino porque la explotación de hidrocarburos incrementará las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero», argumentó. EFE

