Cuba sufre colapso parcial del sistema eléctrico; afecta a miles

La Habana, (EFE).- El sistema eléctrico nacional de Cuba (SEN) sufrió este miércoles un nuevo colapso parcial que afecta a cerca de 3,4 millones de personas en cuatro de las provincias orientales de la isla (Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo), confirmó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con la compañía, la caída se debió a «un disparo» en una línea de alta tensión de 220 kilovatios (Kv) en la provincia de Holguín. Este hecho, detalló la firma, provocó la salida del sistema de la central termoeléctrica Felton, la mayor generadora del oriente de la isla, así como de otra central y una estación de motores de la misma provincia.

Un disparo es una desconexión automática que se activa cuando una generadora registra valores anómalos en el flujo de la corriente.

Se trata de la segunda caída parcial del SEN en poco más de cuatro meses. El apagón ocurre en un momento de grave crisis energética en Cuba, agravada por el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. que amenaza con empeorar aún más la crítica situación.

Caída del sistema por disparo

En poco más de un año, el SEN ha sufrido también cinco colapsos totales. En algunos de ellos, el restablecimiento demoró días en alcanzarse.Sin embargo, la caída de este miércoles, a falta de más detalles, se corresponde más bien con los problemas habituales con la infraestructura eléctrica del país.