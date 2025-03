CUBA: Otero Alcántara envía poema población desde prisión

Otero Alcántara

LA HABANA. Cuba.- El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara envió un mensaje a todos los cubanos que en Miami y otras ciudades del mundo han organizado manifestaciones para pedir la libertad de todos los presos políticos de la isla.

Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio del 2021, compartió un poema escrito en prisión hace un tiempo y que habla de su necesidad de no parar de hacer por Cuba:

Tengo que hacer algo/Si me siento ha esperar sé que algo pasará, pero las sillas son demasiado cómodas y no cabemos todos los que esperan/Solo sé que debo hacer algo/No sé si morir mil veces sea ese algo necesario/Hoy me es imposible mover mis manos, mis pies o mi boca, pero algo tengo que hacer/Algo que rompa mi estática/Nadie espera nada del otro/Algo hago/Algo debo hacer aunque no estén esperando y no me acompañen/No pretendo salvarme/Yo solo sé que debo hacer algo

Varios activistas de los que organizan las acciones han explicado en sus redes sociales las razones de esta convocatoria.

Anamelys Ramos habló del proceso de excarcelaciones recién concluido y que fue una farsa; de marchar por las madres, las abuelas y las hermanas pequeñas que están esperando que los presos retornen a sus casas; de marchar por las madres presas políticas, como Lisandra Góngora, que tiene cinco hijos -tres de ellos menores de edad; de marchar por Luis Manuel y Maykel Castillo, porque siguen en cárceles de máxima seguridad en Cuba, porque Maykel tiene una cámara de seguridad dentro de la cárcel que vigila todos sus pasos y a Luis no lo dejan conversar más de diez minutos con ningún preso.

Algunos de los familiares de los presos políticos de la isla también han compartido en redes sus fotos con carteles pidiendo libertad, y de esa manera se unen y apoyan la convocatoria.

