¿Cuál es la diferencia entre visa B1 y B2 y cuál necesito para mi turismo?

Las visas tienen diferentes categorías acordes a la ocasión de cada viaje, es así como las de tipo B hacen referencia a las visas de visitantes que no van con fines migratorios, pues se relacionan a turismo y a negocios; siendo la visa B1 relacionada con trabajo y proyectos de negocio, mientras que la visa B2 es para turismo y placer.

Pero no todos los que planean viajar a Estados Unidos necesitan visado, la mayoría de los países de la Unión Europea están calificados para una estadía de 90 días bajo el programa de exención de visa. Sin embargo, si no es tu caso no te preocupes, te hablaremos del permiso b2 para entrar a estados unidos; pero ten en cuenta que este visado no asegura tu entrada a Norteamérica, ya que deberás aprobar una entrevista con un oficial de Aduanas y Fronteras que decidirá si recibes el sello en el pasaporte y entras a Estados Unidos.

¿Cómo Obtener una Visa B1 o B2?

Si estás planeando viajar a Estados Unidos bien sea por turismo o por negocios, necesitarás una visa de visitante; y hacer la solicitud es muy sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:

Completa la forma DS-160 en línea y entrega la solicitud al visado Agenda la entrevista para reunirte con un oficial consular de la embajada de EEUU Paga la tarifa de solicitud estándar Tener un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y otros documentos civiles como certificado de matrimonio, de estar casado, y partida de nacimiento, recibo de pago de la tarifa y copia de la plantilla de solicitud Aprobar la entrevista con el oficial consular quien evaluará tu elegibilidad para recibir una visa de visitante y tu capacidad de pago del viaje sin trabajar en Estados Unidos

Visa B1 Visitante por Negocios

Es la visa adecuada para aquellos que planean estar menos de 6 meses en Estados Unidos para trabajar en proyectos temporales cuyo único fin son los negocios o actividades relacionadas tales como:

Asistir a convenciones o reuniones de negocios

Competir en eventos deportivos

Firman contratos

Adquirir suministros para negocios fuera de los Estados Unidos

Comprar algún timo de inmobiliario

Tomar un examen en los Estados Unidos, tales como el USMLE

Visa B2 de Visitante Turista

Los turistas que deseen pasar menos de 3 meses en Estados Unidos deben hacer la solicitud para este tipo de visas; las ocasiones que califican para que esta solicitud sea aprobada son:

Asistir a matrimonios o reuniones familiares

Algún retiro de recreación

Recibir tratamiento médico

Visitar atracciones turísticas

En cualquier caso, asumiendo que has cumplido con los requisitos de entrada a los Estados Unidos, el paso definitivo para entrar al país es la entrevista con el oficial de la Patrulla de Aduanas y Fronteras quien validará todos tus motivos, evaluará la veracidad y factibilidad y permitirá o no, tu entrada al país.