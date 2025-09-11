Críticos Charlie Kirk celebran su asesinato; dicen merecía morir

Charlie Kirk

WASHINGTON.- En las redes sociales se viralizan videos en los que críticos del activista político estadounidense Charlie Kirk celebran su muerte y graban videos en los que sonríen y hacen muecas.

«Guárdate tu maldita simpatía para las personas que están siendo deportadas ahora mismo sin ningún motivo», expresó una joven. «No me importa que fuera una persona. Para mí no lo era», agregó.

Otra mujer dijo que Charlie Kirk debía morir porque, supuestamente, era un nazi. «¿Saben qué clase de nazi es el mejor nazi? Uno muerto», bromeó en su video. Otros usuarios comparten sus reacciones con música alegre.

La comediante viral conocida en redes sociales como Whattheish afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, usará la muerte de Kirk como excusa para prohibir el acceso a las armas a la población y «quitarles sus derechos». «Charlie Kirk murió y es increíble, obviamente. Pero ni siquiera puedo disfrutarlo», ironizó.

«Sí, merecía morir y espero que arda en el infierno», dice riendo una mujer en otro video.

También hubo quien se burló de la afligida viuda de Kirk en sus redes sociales, escribiendo comentarios groseros. «Ahora tus hijos ya no tienen padre», reza uno de ellos.

Activistas pro-ucranianos también expresaron su alegría por el asesinato de Charlie Kirk. «¡A la mierda! Me alegra perder a todos mis seguidores por esto. Charlie Kirk difundió propaganda rusa a cada paso», escribió uno de ellos.

Conflicto interno

Charlie Kirk fue alcanzado por un disparo en el cuello durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.

Varios legisladores y altos funcionarios han condenado el ataque y han emitido declaraciones de apoyo a la víctima y su familia. El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que era «un gran tipo de pies a cabeza» e instó a rezar por él.

El mandatario denunció también que el hecho de que «los radicales de izquierda» hayan comparado a estadounidenses que tienen su propia opinión, como Charlie Kirk, con «los nazis y los peores asesinos y criminales del mundo», condujo a los altos niveles de violencia y «terrorismo».

Kirk se dedicaba a comentar temas agudos, como el covid-19, la ciencia climática y los escándalos a nivel nacional, como el caso Epstein o el asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarútskaya. Fue conocido también por su persistente crítica a la asistencia que Estados Unidos proporciona a Ucrania en su conflicto con Rusia, y calificaba como un error la expansión de la OTAN hacia el este.

Su muerte ha desatado una aguda división entre la clase política estadounidense, que tuvo su reflejo incluso en una publicación nueva de la Casa Blanca que reza: «Los demócratas están a favor de la delincuencia. Punto».