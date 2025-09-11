Críticos Charlie Kirk celebran su asesinato; dicen merecía morir
WASHINGTON.- En las redes sociales se viralizan videos en los que críticos del activista político estadounidense Charlie Kirk celebran su muerte y graban videos en los que sonríen y hacen muecas.
«Guárdate tu maldita simpatía para las personas que están siendo deportadas ahora mismo sin ningún motivo», expresó una joven. «No me importa que fuera una persona. Para mí no lo era», agregó.
Otra mujer dijo que Charlie Kirk debía morir porque, supuestamente, era un nazi. «¿Saben qué clase de nazi es el mejor nazi? Uno muerto», bromeó en su video. Otros usuarios comparten sus reacciones con música alegre.
La comediante viral conocida en redes sociales como Whattheish afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, usará la muerte de Kirk como excusa para prohibir el acceso a las armas a la población y «quitarles sus derechos». «Charlie Kirk murió y es increíble, obviamente. Pero ni siquiera puedo disfrutarlo», ironizó.
«Sí, merecía morir y espero que arda en el infierno», dice riendo una mujer en otro video.
También hubo quien se burló de la afligida viuda de Kirk en sus redes sociales, escribiendo comentarios groseros. «Ahora tus hijos ya no tienen padre», reza uno de ellos.
Activistas pro-ucranianos también expresaron su alegría por el asesinato de Charlie Kirk. «¡A la mierda! Me alegra perder a todos mis seguidores por esto. Charlie Kirk difundió propaganda rusa a cada paso», escribió uno de ellos.
Conflicto interno
Charlie Kirk fue alcanzado por un disparo en el cuello durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.
Varios legisladores y altos funcionarios han condenado el ataque y han emitido declaraciones de apoyo a la víctima y su familia. El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que era «un gran tipo de pies a cabeza» e instó a rezar por él.
El mandatario denunció también que el hecho de que «los radicales de izquierda» hayan comparado a estadounidenses que tienen su propia opinión, como Charlie Kirk, con «los nazis y los peores asesinos y criminales del mundo», condujo a los altos niveles de violencia y «terrorismo».
Kirk se dedicaba a comentar temas agudos, como el covid-19, la ciencia climática y los escándalos a nivel nacional, como el caso Epstein o el asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarútskaya. Fue conocido también por su persistente crítica a la asistencia que Estados Unidos proporciona a Ucrania en su conflicto con Rusia, y calificaba como un error la expansión de la OTAN hacia el este.
Su muerte ha desatado una aguda división entre la clase política estadounidense, que tuvo su reflejo incluso en una publicación nueva de la Casa Blanca que reza: «Los demócratas están a favor de la delincuencia. Punto».
Es increible que los mal llamados. Democratas celebren la muerte de un joven brilliante solo por Que no estar de acuerdo con el aborto convertir ninos en homoxesuales con hormonas sin permiso de los padres en que la frontera no esté abierta que los criminals no salgan de la carcel tan facil entonces hay que estar de acuerdo con ellos a la mala
Los que se alegran son los demoratas basura
No voy a entrar en detalles respecto a que si Kirk merecia o no seguir viviendo; ahora, lo que si estoy seguro es de que quien siembra vientos. cosecha tempestades. Kirk fue un ultraderechista que sentia un odio visceral por todo aquel que no pensara como el y su jefe politico D. Trump. Que si me alegro o no por su muerte, lo estoy pensando!!!
Ahora los Demorratas son Funamentalistas.y ahora la izquierda invadió ese partiducho.
el que pueda salir de USA que salga, van para una guerra civil
Las cosas que a ti no te gusta que te hagan no se las hagas a nadie, con la vara que mides serás médido (a) La violencia no es la solución, y quien eres tú para desear o privar de la vida a un ser humano, tú no eres Perfecto, en esta tierra nadie es Perfecto… pero, no hay crimen Perfecto,,, de la justicia de los hombres se escapan pero de la justicia de DIOS nadie puede escapar
…………………….De una manera u otra Dios castiga eras un demonio en persona
Y tu un Demorrata.
Que se sigan matando alla. Me alegro que los EE.UU se esta auto destruyendo. Que se maten todos. Tengo mis palomitas. No me importa
SEGUN USTEDES LOS RUSONAZIS DEL PATIO LOS UCRANIANOS SON RUSOS OSEA QUE LOS QUE USTEDES LLAMAN UCRANAZIS SON RUSONAZIS Y SI SON RUSOS PUES TAMBIEN LOS RUSOS SE ESTÁN AUTO DESTRUYENDO Y A MAYOR ESCALA YA QUE LOS DE EEUU NO SE LANZAN MISILES PERO LOS RUSOS SI, YA VAN MAS DE UN MILLON DE RUSOS MUERTOS SEGUN USTEDES, VEN COMO QUEDAN ATRAPADOS EN SU PROPIA TELARAÑA.
Otro deportado amargado
Los cuponeros haciendo de la suya dentro y fuera de Estados Unidos. Quién ha dado el derecho a estas lacras para creer que ese país es suyo?
Son basura humana, y lo gracioso de esto, es verlo defender su presunto derecho a estar donde no los quieren. Y tú los ve hablando: En USA esto, en USA aquello. Señor si usted es un arrastrado que vendió hasta los utensilios de cocina de su madre, para tratar de llegar a ese lugar, como carajo se cree uno de ellos? Cuponeros de ****, lambón.
Son ratas
Los Estados Unidos ya ha caido. Agarra tus palomitas y disfruta el programa. Lo que viene es bobo. Gracias a Dios que me busque lo mio. Al que le importa que diga algo porque ni esta boca es mia para los problemas que estan pasando en los Estados Unidos. Que se maten todos.
Deportado amargado callate
Esto es solo una pequeña muestra de lo que enfrentará todo aquel que se identifique con Jesucristo , La Familia , y los buenos principios. Es un acoso y persecución hasta el exterminio. Todo esto es el paso siguiente para el establecimiento del anticristo . Aunque se vea lejano …Jesucristo viene pronto. A la fuerza quieren Islamizar toda América.
AHI SE VE CLARO LA CLASE DE ESCORIA QUE SON LOS DEMOCRATAS LIBERALES.
Así mismo es ! Estamos viviendo en una era donde todos los distorsionados mentales quieren imponer sus locuras en contra de la voluntad de las personas normales !