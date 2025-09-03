Convocan debate nacional sobre reforma fiscal y Código Laboral
SANTO DOMINGO. – La Unión Nacional de Empresarios (UNE) de la República Dominicana planteó la necesidad de un amplio debate nacional participativo sobre la eventual reforma fiscal y la revisión del Código de Trabajo.
Antes de la creación de nuevas cargas tributarias, el país debe enfocarse en un proceso de reformas estructurales que devienen instrumentos para el desarrollo nacional, sostuvo la Unión.
A su juicio, estas novedades serán un estímulo a la inversión y la generación de empleos y una contribución al combate de la informalidad laboral, además de darle apoyo a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
DÉFICIT FISCAL DOMINICANO
El presidente de la UNE, Ing. Leonel Castellanos Duarte, sostuvo que la coyuntura económica actual proyecta un déficit fiscal de RD$254,916 millones, lo cual consideró causará un mayor endeudamiento externo.
La economía está marcada por un presupuesto público para el año 2026 de RD$1,591,111.6 millones, con ingresos estimados de RD$1,336,196.6 millones, precisó.
El dirigente empresarial exhortó al nuevo ministro de Hacienda y al Gobierno a un proceso de consulta amplio, transparente y con todos los sectores económicos y sociales, antes de definir cambios en el esquema tributario y laboral.
¨No podemos continuar con un crecimiento endeudado cada día más, (…) la burbuja nos va a explotar en las manos y el sacrificio será mayor para el país, desencadenando situaciones sociales impredecibles¨, afirmó.
Destacó también que las bajas y alzas de tasas, así como la inyección de recursos, no logran un impacto de forma efectiva en los sectores productivos que más lo necesitan.
Duarte refirió: ¨Si hoy la clase política, el Congreso de la República y la sociedad no asumimos nuestro compromiso ciudadano con acciones más participativas y sin demagogia, estamos condenados a colapsar el futuro de nuestra próxima generación¨.
agl/am
AL PARECER LOS EMPRESARIOS NO VALORAN LA PAZ LABORAL QUE HAY Y QUE ATRAE INVERSIONES, CRE.EN QUE SOMOS UNOS NIÑOS QUE VAN A QUITARNOS DERECHOS Y QUE TODOS SOMOS ESA MINORIA QUE FUMAN HOOKA Y OLVIDAN QUE LOS QUE ESTAN EN LO MALO NO SON NI EL 3% DE LA POBLACIÓN Y QUE MAS DEL 95% NO VA A TOLERAR QUE LOS DERECHOS SOBRE TODO LA BENDITA CESANTIA SEA ELIMINADA O CON CUENTOS PEN.DEJOS DE QUE UN ESTADO INFUNCIONAL SE HAGA CARGO, NO LO VAMOS ACEPTAR.
AL PARECER TANTO QUE HABLAN DE QUE SON MUY EDUCADOS Y DE CLASE ALTA Y OLVIDAN QUE HUGO CHAVEZ QUIEN GANO LEGALMENTE LAS ELECCIONES SUBIO AL PODER POR ESO MISMO, UNA CLASE ALTA QUE NO SUPO PONER FRENO A SUS AVARICIAS Y SED INSACIABLE DE UN MAS Y MAS SIN FIN, NO SIGAN EMPUJANDO, NO QUEREMOS DICTADURA DE EXTREMA IZQUIERDA PERO TAMPOCO DE EXTREMA DERECHA, EL COMANDANTE CHAVE NO ESTABA EQUIVOCADO EN TODO, AL PUEBLO HAY QUE GARANTIZARLE SUS DERECHOS, ALIMENTOS, SALUD, VIVIENDA Y LIBERTAD PARA QUE LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN SEAN VENTILADOS A LA LUZ PUBLICA Y QUE MEJOREMOS… Leer mas »
QUE BIEN Y TODOS EL DINEROS QUE COGIERON ESTAOS LADRONES DEL PRM DONDE LOS METIERON AHURA QUEREN PONERNOS MAS IMPUESTOS NO
Reforma fiscal: MAS IMPUESTOS y AUMENTO DE LOS EXISTENTES. Código Laboral: ELIMINACION DE LOS BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR.
