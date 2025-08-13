Contralor Santana pone circular obras de economía y finanzas

Santo Domingo.- El contralor general de la República Dominicana, Félix Santana García, puso en circulación sus obras “Avatares económicos y financieros (2014–2020)” y “Entre pandemia y guerra: superación fiscal y monetaria (2020–2024)”.

Lo hizo durante un acto en el teatro nacional que reunió a representantes del ámbito académico, económico, gubernamental y social así como a familiares, colegas y representantes de medios de comunicación.

Santana García expresó que más allá del simbolismo, este día representaba un momento de gratitud personal y compromiso institucional, al entregar a la sociedad dos obras que documentan con rigor y honestidad los acontecimientos económicos y fiscales más relevantes de la última década en la República Dominicana.

“No son simples recopilaciones de temas; son, en esencia, un testimonio de compromiso, estudio, análisis y servicio al país”, agregó Santana para destacar a seguidas que ambos libros surgen de un ejercicio constante de observación e interpretación de las dinámicas financieras nacionales y globales.

«Avatares económicos y financiero» recoge 76 temas escritos entre 2014 y 2020, un período caracterizado por tensiones fiscales acumuladas, reformas estructurales y el comienzo de la pandemia de Covid-19. En ella se abordan temas como deuda pública, gasto, inflación, recaudación y aranceles, estructurados en doce capítulos temáticos que permiten al lector comprender la evolución de la economía desde una perspectiva técnica y social.

«Entre pandemia y guerra» agrupa 105 temas escritos entre 2020 y 2024, durante una de las etapas más complejas de la economía mundial, marcada por los efectos del coronavirus, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, los desajustes en el comercio y la producción global.

Santana García señaló que este libro retrata el esfuerzo del país por sostener su estabilidad monetaria, proteger a los sectores vulnerables y mantener un crecimiento económico que superó el 4 %, a pesar de las presiones inflacionarias y fiscales.

Ambas publicaciones, afirmó, no pretenden imponer verdades ni figurar como memorias personales sino servir como legado documental para el análisis académico, el debate técnico y la toma de decisiones fundamentadas.

El autor agradeció a Dios, su familia, colegas y medios de comunicación, en especial el periódico digital alMOMENTO.net y a las universidades que han valorado su trayectoria como columnista y pensador económico. En ese mismo orden, reconoció el respaldo del presidente Luis Abinader, del Banco Central por colaborar con la impresión y de reconocidos economistas y periodistas como Arturo Martínez Moya, José Lois Malkún, Eduardo Tejera, Saúl Pimentel y Óscar López Reyes.

La puesta en circulación de las obras se llevó a cabo en el salón Aida Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional. Las mismas estarán disponibles en bibliotecas universitarias, centros de estudio, y espacios académicos de acceso público.

sp-am