Continuarán lluvias provincias del litoral costero dominicano

Santo Domingo, 17 ago.- Las lluvias en las provincias del litoral atlántico de República Dominicana continuarán en las próximas horas asociadas al paso del huracán Erin a unos 260 kilómetros al noreste de Cabo Engaño, informó hoy el Instituto de Meteorología.

El especialista Julio Ordoñez precisó hace unos minutos que Erin, categoría 3, se ubica a unos 250 kilómetros de Cabo Engaño, en la provincia La Altagracia, extremo oriental del país.

Explicó que, aunque el centro de Erin se encuentra alejado del territorio, el paquete nuboso es muy amplio, lo cual genera precipitaciones que pueden llegar a ser localmente intensas.

Indicó que el aeropuerto internacional de Punta Cana reportó ráfagas de viento superiores a los 35 nudos (unos 65 kilómetros por hora).

A su vez, llamó a la población de las provincias en alerta a mantenerse informados por los canales oficiales debido a posibles penetraciones del mar en zonas costeras bajas.

Más temprano el meteorólogo Jean Suriel explicó que el ciclón descendió de categoría 5 a 3 debido a la interacción con el relieve dominicano y al enfriamiento nocturno de las aguas del Atlántico.

El Instituto Dominicano de Meteorología indicó que las bandas nubosas externas del huracán han ocasionado lluvias, tormentas eléctricas y oleaje en zonas como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

of-am