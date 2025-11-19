Consideran vital la paz en Haití para alcanzar la democracia

Puerto Príncipe, 19 nov.- El miembro del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Emmanuel Vertilaire afirmó hoy que la paz es vital para el funcionamiento de la democracia en la nación caribeña.

«La defensa de los ideales de justicia, paz y solidaridad son esenciales para el funcionamiento de la democracia», subrayó Vertilaire al recordar la importancia de la Batalla de VertiÃ¿res para el país antillano, al cumplirse el aniversario 222 del hecho histórico.

Hoy cuando celebramos esta efeméride pretendemos revivir el orgullo de un pueblo heredero de una epopeya única y sabemos que la nación conserva en sí misma los recursos necesarios para recuperarse y progresar, comentó el líder haitiano citado por el diario Vant Bef Info.

La Batalla de VertiÃ¿res desempeñó un papel fundamental en la construcción de la identidad haitiana.

Este enfrentamiento librado contra el ejército francés, entonces considerado uno de los más poderosos del mundo, simboliza valentía, unidad y sacrificio, evocó el consejero.

