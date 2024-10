Confeccionan diccionario de parónimos creen pionero en RD y Latinoamérica

Juan Francisco de los Santos Valdez

SANTO DOMINGO.- Las palabras parónimas son aquellas que suenan parecido, pero que se escriben en distinta forma y no están relacionadas entre sí.

Un ejemplo sencillo de este tipo de palabras lo constituyen “a” (preposición), “ah” ( exclamación) y “ha” (del verbo haber), cada una radicalmente distinta a pesar de que suenen de maneras muy similares.

En esta capital, un antiguo maestro de español ha preparado la que se considera primera obra dominicana sobre parónimos, que se estima es pionera en Latinoamérica.

Se trata de Juan Francisco de los Santos Valdez, quien cree es el único en haber plasmado en el país un diccionario de parónimos, que ayudará a pronunciar correctamente las palabras dentro del idioma.

“Hemos querido dejar un legado a la sociedad dominicana y, que la gente conozca y aprenda a manejar un parónimo”, dijo De los Santos, nativo de La Jagua, comunidad del municipio de Comendador, provincia Elías Pina, con casi 40 años residiendo en Santo Domingo.

Estudió Educación a nivel universitario, pero no concluyó la carrera. “Aun así trabajé por muchos años pedagogía, específicamente en las áreas de español y estudios sociales, iniciando en 1985 hasta el año 2010. Posteriormente estudié psicología mención clínica y me gradué. También he hecho una serie de carreras técnicas”, explicó.

“Siempre he estado envuelto en la lectura y la escritura, por creer y entender en el conocimiento. Tengo dos libros escritos, el primero de poemas titulado: ‘Algo más que un poema’ y el segundo es el Diccionario de Parónimos», informó.

Qué son los parónimos?

De los Santos Valdez, actualmente empleado de una empresa del sector eléctrico, hace precisiones sobre el tema:

“Son conceptos que por su semejanza y similitud se escriben parecidos, fonéticamente se pronuncian parecidos, pero su significación es totalmente diferente. Ejemplo: Cayó: con Y de caer. Calló: con LL de callar, silenciar.

Detectar: hallar un objeto perdido.Destetar: dejar de amamantar al pequeño, quitar el seno. Detestar: Aborrecer, rechazar.

Éxtasis: (Del latín ex[s]tăsis, y del griego ἔκστασις èkstasis). Estado placentero de exaltación emocional y admirativa. Contemplaba en éxtasis aquel cuadro. Elevación, exaltación. Éctasis: Licencia poética que permite a los poetas cortar o extender para rimar la estrofa de un verso. Estasis: Obstrucción que sufre la vena aorta para que la sangre no fluya o no circule para llevar el oxígeno por todo el cuerpo».

A su juicio, “dicha obra es importante, porque somos pionero y el único en haber plasmado un diccionario de parónimos, además, aquí aprenderás a pronunciar correctamente las palabras dentro del idioma, y también hemos querido dejar un legado a la sociedad dominicana y, que la gente conozca y aprenda a manejar un parónimo».

Cuando se le preguntó si solicita ayuda estatal para imprimir y divulgar, apuntó: “Solo pretendemos y aspiramos a que el Estado, a través del Ministerio de Educación (Minerd) adquiera la obra y supla todas sus bibliotecas en todos los centros educativos del país. Que la obra sea utilizada por los profesores, estudiantes, académicos, intelectuales y demás, puedan aprender a conocer, manejar y aplicar los parónimos».

Y agregó: “No exigimos valoración alguna, lo único que buscamos, es que la obra sea adquirida, conocida y leída por la clase académica, intelectuales; maestros, estudiantes y toda la sociedad en sentido general, para que tengan conocimiento y puedan manejar de tales conceptos».

De los Santos Valdez puso el correo electrónico rogeiny356@gmail.com y el télefono 829-206-7000 a la disposición de las personas que deseen mayores detalles de su obra.

josepimentelmunoz@hotmail.com