Con Guido hay que tener cuidado: es «el clavito en el zapato»

El AUTOR es licenciado en Teología y politólogo, con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales. Reside en Santo Domingo.

Por JAVIER FUENTES

La dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tomó el camino equivocado al no permitir que el Dr Guido Gómez Mazara participara, o mejor dicho, no se hiciera una convención con el voto universal, directo y secreto, prefiriendo una de «delegados» para cerrarle el paso.

Eso ya es historia y aparentemente todo esta bien y tranquilo. Yo así no lo creo.

Han cometido la peor decisión que ha llevado al anquilosamiento y más disgusto a la base del partido.

Bueno es decir que los funcionarios (los dioses del Olimpo) fueron a la base (valle de los huesos secos) y, según me informaron, la desilusión fue lo peor. Es un asunto simple que se practica en el evangelio; no solo se lleva la palabra de salvación (abstracto-subjetividad) sino también alimento (objetividad-concreto).

Muchos me han llamado para decirme que a «una próxima no vuelven y que nos vemos el 24». Con esto último no estoy de acuerdo aún a sabiendas del disgusto.

¿Qué ha estado sucediendo?. Bueno, el discurso de Guido ha calado en lo profundo de aquellos «huesos secos» que lo están viendo o lo ven a él cómo su genuino representante y quien trae la sabía para alimentarlos. Hay una empatía entre Guido y ese pueblo, porque les habla igual, lo entiende, lo escucha. Algo que otros no pueden hacer.

El Dr Gómez Mazara viene cortejando a miles de esos dirigentes desde los 90 ‘s, y lo alucinador de todo es que ellos se sienten bien. Siendo Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, lo veía usted en La Victoria y la Hacienda Estrella. Pero también en Herrera y Pedro Brand, Los Mina y Guachupita. Y si por casualidad usted andaba con su familia por Higüey o Puerto Plata, allí estaba el hombre con un grupo de dirigentes del partido.

Estas son las cosas de este «muchacho» (que así lo consideran algunos erróneamente). Ahora es precandidato a la presidencia y lo han ido (como dijo el Profesor Juan Bosch en La Biografía de un Rey, refiriéndose a David) “convirtiéndolo en objeto de la historia para luego transportarlo en instrumento del destino».

Muchas voces advirtieron que le iban a hacer el favor del siglo. Pues ya está. Hay un fuego llamado «guidismo» por abajo que… ojalá no prenda una aldea.

Es bueno exegéticamente entender que cada paso que dio Saúl iba acercando más a David al trono. David solo quería servir al rey. Pero Saúl no entendió. Es cierto que la mano invisible de Dios estaba ahí. Usted me podrá decir eso, pero el mismo proceso histórico preestablecido y la arrogancia y petulancia de Saúl hizo que el propio Samuel, que fue profeta, juez y sacerdote, quien tenía debilidad por Saúl, se enfadara de tal forma que se convirtió en un carnicero.

Esclareciendo el párrafo, fue el ego quien malogró el primer rey de Israel.

Guido solo quería aspirar a la presidencia del PRM y ahora lo movieron a la del país. Esto de por sí es algo que Abinader no podrá solucionar en la medida que pasa el tiempo.

Su excelencia Abinader: Yo sólo soy un ciudadano preocupado en que no volvamos atrás y le entreguemos la llave del palacio de gobierno a Leonel o al PLD. Póngase de acuerdo con Guido y déjenlo participar en una Convención abierta a la presidencia, porque de lo contrario, si él se ve burlado otra vez, buscará otras vías de participación electoral y eso no conviene.

La reelección es muchísimo mejor cuando no tiene ruido en su mensaje.

Deben tener cuidado con sacar el «clavito» del zapato. Cuando viene a ver nos puya.

sp-am