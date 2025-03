Comunicador llama preservar esencia del periodismo en RD

Carlos Manuel Estrella en el momento de reciibir el reconocimiento como ganador del Caonabo de Oro..

SANTO DOMINGO.- El periodista Carlos Manuel Estrella, ganador del premio Caonabo de Oro 2025, abogó por la preservación de la esencia del periodismo y sus valores fundamentales, volviendo a los orígenes del oficio para cumplir la responsabilidad de informar, educar y orientar al público.

Tras recibir la distinción otorgada por la Asociación de Periodistas y Escritores Dominicanos (ASEPED) por su trayectoria en los medios de comunicación y en el ámbito académico, afirmó que lo que ahora se define como “fake news” es un disparate en cualquier idioma, “porque no puede existir noticia falsa, ya que si es falso, no es noticia; y si es noticia, no es falso”.

Dijo que la actual vorágine de desinformación y manipulación, estimulada con los peligros distorsionantes de la inteligencia artificial, amerita de una sacudida moral en los medios tradicionales y nuevas plataformas, para retomar la orientación correcta de las audiencias por voces y figuras con credibilidad”.

El también abogado y académico, advirtió que tal responsabilidad debe ser asumida independientemente del rol de los llamados influencers “con afán comercial por lograr miles de vistas y me gusta”, sin escrúpulo, solo para monetización cómo sea”.

La presentación de Estrella estuvo a cargo del comunicador y sociólogo Enmanuel Castillo, director del periódico La Información, de Santiago.

of-am