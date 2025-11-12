Comisión oficial indaga causas apagón general de este martes
Santo Domingo. La Superintendencia de Electricidad (SIE) informó que el Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sostuvo una reunión la mañana de este miércoles en la que dio seguimiento al incidente ocurrido el martes a la 1:23 p.m. en la subestación San Pedro 1 mientras se realizaban labores de mantenimiento, el cual provocó un apagón general en la República Dominicana.
Durante el encuentro, la mesa técnica acordó ejecutar dos acciones prioritarias: la primera verificar el cumplimiento de los protocolos de operación en campo, con el fin de establecer si la causa del evento respondió a una intervención humana, y la segunda recopilar y analizar la información técnica de los distintos elementos del sistema eléctrico, a fin de determinar si estos actuaron conforme a los parámetros establecidos ante la ocurrencia del suceso.
“En esta reunión hemos visto la secuencia de hechos ocurridos, que dieron lugar al blackout que sufrimos en el país. Siguiendo los protocolos establecidos por la normativa vigente, estamos requiriendo la información de todos los elementos de red, a los fines de que los mismos puedan ser analizados por los técnicos de este comité”, indicó el superintendente del electricidad Andrés Astacio.
Una vez completado el proceso de verificación y evaluación de la información, el Comité, que volverá a reunirse este viernes 14 de noviembre, elaborará los informes técnicos correspondientes, cuyos resultados serán comunicados a la ciudadanía conforme vayan siendo concluyentes.
El Comité de Fallas del SENI esta integrado por expertos técnicos del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, el Organismo Coordinador (OC) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED. Asimismo, las empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEESTE; generadores privados y los generadores estatales: Punta Catalina y EGEHID.
sp-am
Yo creo que existen areas del Estado dominicano que deben dirigirse con un criterio institucional y sin politiqueria barata, de tal manera que se respete la capacidad tecnica y la buena conducta del servidor publico; sin importar su simpatia partidista. Dentro de esas areas estan la salud y la electricidad.
Yo creo que si ese señor de energía y mina tuviera vergüenza ya debió dejar su cargo. Solo se limita a dar noticias infelices y estupideces. Se está haciendo cómplice de un gobierno corrupto malo ladrón capos y demás
Titulares y nada mas…
AQUEROSOS DESDE QUE ENTRO BALAGUER HICIERON DE LA LUZ UN GRAN NEGOCIO. EL UNICO PARTIDO QUE ARREGLO ESA VAINA FUE EL PLD
Tenia entendido que el sistema tenia un mecanismo de seguridad de manera que una falla en el sistema «quedaba aislado» de manera automatica para evitar este efecto en cascada que afecto todo el pais, ese detalle deben explicarlo, todo fue una cadena de fallos.
Las causas son muchas pero la principal es la falta de mantenimiento al sistema eso los saben hasta los chivos de Bonao. Lo que el pueblo espera no son resultados de escritorio es que ya deberian estar rodando cabezas de esos malos funcionarios que solo son parasitos. Abinaser pongase las pilas que van dos sabotage al sistema. Lo del aeropuerto y ahora de nuevo.
No quiero justificar ni aceptar lo que paso con ese apagon general pero quieron que sepan que eso pasa en todas partes pues hace muy poco paso en España y hacen unos años aqui en Estados Unidos que llego a todo el territerio Canadiense, tambien paso en el Gobierno de Leonel Fernandez y duro mas de doces horas ese apagon, politicos quieren hacer leña del Gobierno por ese motivo.
Pero como es posible que el control del sistema eléctrico este en San Pedro de Macori, cada región debe de tener su sistema eléctrico aparte, y la provincia Santo Domingo también tener su control energético aparte, ya que ahí es donde se mueve más la economía.
Y ese control lo puede dañar una persona que quiera…
Entre bomberos 🚒 no se pisan las mangueras, no pasa mas de ese anuncio pagado ,grupo de delincuentes
LA 3ra ES QUE NO SE DEBE PERMITIR LA DISMINUCION DE LA MASA MONETARIA A MENOS DE UN 30% YA QUE SI ESE APAGON HUBIESE DURADO TRES DIAS AQUI SE PASA HAMBRE CON TODO Y TARJETA DE CREDITO Y DEPOSITO CON SALDO FAVORABLE EN TU CUENTA.
SI ESO HA SUCEDIDO EN OTRAS PARTES DEL MUNDO ¿CUAL ES EL MENSAJE QUE SE QUIERE ENVIAR? ¿A QUIEN VA DIRIGUIDO? ¿CUAL ES EL BENEFICIO DEL PERPETRADOR?
Facil estimado Watson !!!!!!! hace 30 dias que el gobierno anunciò que va a demandar a la generadora del este por no pagar lo que se sirve del SENI, cuando esta vende a sus clientes. Nombran a un nuevo ministro encxargado de manejar todo estos empresarios privados electricos e inversionistas verdes. entonces !!!.. tatataaaaaa… alguien se equivoca y apaga por error «Swicht» del generador y le pasa la demanda al SENI, este a su vez con una proteccion para esos eventos y averias no estan «calibrados, ya que hay sectores que varian su producion y no mantienen su generacion constante… Leer mas »
y para colmo las plantas autonomas que suplen energia al metro estaban en mantenimiento….que casualidad por filtracion de informacion, pudieramos teorizar que alguien tiene que hablar la verdad en este gobierno y desligarse de responsabilidad.
‘horita’, esperalo… culpan al delincuente… pldista… o se desvian de sus… responsabilidades… como es costumbre… en este narcoPRMismo…
TODOS SON CULPABLES …