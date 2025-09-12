Comienza el 20 de este mes el torneo de baloncesto del DN

Nelson Ramirez, Comisionado del TBS Distrito 2025; Diego Pesqueira, presidente de Abadina y Gabriel Armas, ejecutivo de Uepa Tickets.

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), en alianza estratégica con la empresa Uepa Tickets, anunció que la boletería y los abonos para la celebración del 49 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2025) estarán disponibles para la venta a los aficionados de manera totalmente digital.

Con este movimiento, la Abadina y el Comité Organizador del TBS Distrito 2025 marcan un antes y un después en la organización de eventos deportivos en República Dominicana.

La información fue ofrecida de manera conjunta por Diego Pesqueira, presidente de Abadina; Nelson Ramírez, comisionado del TBS Distrito 2025; y Gabriel Almas, director general de Uepa Tickets, durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en las oficinas de esta empresa dedicada a la venta de boletas en línea.

Junto a ellos estuvieron presentes los delegados Milton Díaz, del club San Lázaro; Ramón Gonzalez y Claudio Mendez, de Huellas; Pedro Lara, de Bameso; Jefry Mercedes, de El Millón; Johnny Peguero, de San Carlos; y Miguel Merejo, del club Rafael Barias.

De esta forma, los fanáticos podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma digital, recibirlas en su teléfono móvil y presentarlas directamente en la puerta de acceso a la sede oficial del campeonato de basket superior distrital, Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, donde serán escaneadas por un personal especializado de Abadina y la empresa Uepa Tickets.

Con esta medida, se eliminan las largas filas, el manejo de boletería física y se evita el mercado negro, garantizando una experiencia más cómoda, segura y transparente para el público, en el certamen que estará dedicado al Inmortal del Deporte Evaristo Pérez.

Las boletas para la ronda regular y fase de eliminación tendrán un costo de 300 pesos por jornada, mientras que los abonos para ambas fases costarán 5,000 pesos.

Los asientos en la zona VIP tendrán un costo de RD$1,500 por fecha y los abonos saldrán a RD$25,000.

Estos precios no incluyen cargo por servicio de boletería.

Se anunció que los abonos tendrán un 20% de descuento durante los primeros tres días de venta, que comienzan este lunes próximo.

La Abadina informó también que no se emitirán acreditaciones de cortesía en ninguna de las fases del certamen.

Para aquellos que tengan alguna dificultad, Uepa Tickets dispondrá de un módulo de servicio al cliente en la entrada del Palacio del Voleibol durante los partidos en el que también se podrán adquirir las boletas digitales.

“Este es un paso histórico para el deporte dominicano. Por primera vez un torneo adopta un sistema de boletería y abonos 100% digital, lo que facilita al fanático comprar sus entradas desde cualquier lugar, pagar con tarjeta y acceder con su móvil, sin complicaciones”, expresaron los organizadores.

El Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional 2025 arrancará el próximo sábado 20 de septiembre con un partido inaugural en New Jersey, donde se enfrentarán el campeón defensor, el club Mauricio Báez y el subcampeón del club Bameso, ambos finalistas del 2024.

of-am