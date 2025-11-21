Comedia «Medias Hermanas» será estrenada el 4 de diciembre

SANTO DOMINGO.- Caribbean Films sigue apostando al talento y contenido dominicano con el estreno de “Medias Hermanas”, una divertida comedia que llegará a salas de cine este 4 de diciembre. Esta nueva producción destaca por un humor de situaciones familiares cotidianas donde el público se divertirá y conectará de una forma natural al sentirse identificados.

Esta película es un remake peruano con la adaptación de la esencia dominicana profundamente de humor, con mucha humanidad y con un vehículo para sanar, reír y reencontrarnos. Está dirigida por Yoel Morales, y protagonizada por Nashla Bogaert, Ramcelis de Jesús (La More), Frank Perozo, La Perversa, MikeToks e Irvin Alberti.

“Lo que más me atrajo de Medias Hermanas fue la posibilidad de explorar cómo estas dos mujeres tan diferentes podían construir un lazo familiar genuino cuando su punto de partida no era la alegría, sino la herida. Trabajar con Nashla y Ramcelis fue increíble, ellas sostienen la película, y su nivel de entrega, humor y vulnerabilidad», manifestó Yoel Morales.

Además, cabe destacar que el elenco de esta gran película lo completan las participaciones especiales de El Rubio del Acordeón, La Pitonisa, Víctor (popularmente conocido como “Las ocurrencias de Víctor”), Enrique Quailey, Rafael Bobadilla, La Piri, Sandra Palmett, Claribel Adames (La Loba), Mario Arturo Hernández, George Olivo y Pedro Hernández.

“Medias Hermanas” es una realidad gracias al apoyo de sus inversionistas Cervecería Nacional Dominicana y Megacentro. Así como las marcas patrocinadoras Funeraria Blandino, Viamar, Samsung, Jumbo, Papa Jhons, Popeyes y el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) en la persona de su directora, Mariana Vargas.

La película será exhibida a nivel nacional y estará disponible en las principales salas de cine de la República Dominicana a partir del jueves 4 de diciembre. Para horarios y cartelera caribbeancinemasrd.com

Sinopsis: Durante el velorio de su padre, victoria se entera que yoli es su media hermana. Sin aceptar esta situación, ese mismo día descubre que su esposo le ha sido infiel y que por una deuda adquirida podrían perder la casa .

Para evitar el embargo necesita vender la casa de playa que le dejó su padre. El problema es que esa propiedad también está nombre de su media hermana yoli, quien acepta venderla siempre y cuando pasen juntas, como familia, una semana en la casa de la playa.

