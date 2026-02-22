COLOMBIA: Un muerto, nueve heridos en más enfrentamientos

BOGOTÁ, 22 Feb. (EUROPA PRESS) – Al menos un soldado ha fallecido este sábado y nueve más han resultado heridos en el municipio colombiano de San José del Guaviare, capital del departamento de Guavire, en el centro-este del país, en el marco de nuevos combates entre el Ejército Nacional y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de alias ‘Calarcá’.

«Nuestros soldados sostuvieron combates en San José del Guaviare (…) contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias Calarcá. Lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, quien murió defendiendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de esta región del país», ha anunciado el Ejército de Colombia en un comunicado difundido en redes sociales.

La Fuerzas Armadas colombianas han indicado en la misma nota que dos suboficiales y siete soldados profesionales más han resultado heridos durante la misma operación, si bien «se encuentran fuera de peligro y bajo observación», de acuerdo con el parte médico.

El Ejército ha trasladado a los familiares de las víctimas su «más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento», al tiempo que ha «reafirmado (su) compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la seguridad y la estabilidad del departamento del Guaviare».

Así las cosas, las autoridades colombianas han ordenado el envío de refuerzos militares a la zona para «fortalecer el dispositivo de seguridad, sostener la acción operacional y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal» en una región en la que «continúan las operaciones militares» a fin de proteger a la población civil, «consolidar la estabilidad» territorial y «adelantar acciones ofensivas orientadas a ubicar y capturar a los responsables de estos hechos».

sp-am