COLOMBIA: Diseñador dominicano Martín Polanco diserta en premios ÍCONO

SANTO DOMINGO.- El diseñador de moda dominicano Martín Polanco participó en el panel “Desarrollo Artístico”, en el marco de la celebración de los premios ÍCONO los días 12 y 13 de junio en el Hotel Dann Carlton de Medellín, en Colombia.

La intervención de Polanco fue el miércoles 12, a las 6:00 de la tarde, donde participaron personas de fama internacional ligadas al entretenimiento.

Concurso Prom VIP

El diseñador de los famosos, Martín Polanco en coordinación con la emisora X 96.3 y Univisión, están realizando en Nueva York el concurso Prom VIP, con el objetivo de vestir con el mejor traje o vestido a los estudiantes sobresalientes totalmente gratis.

Trayectoria

Actualmente, Polanco es el encargado de la Imagen y Vestuario de Univisión Nueva York y sus diseños han brillado con luz propia de la mano de grandes artistas, como son Daddy Yankee, Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario, Toño Rosario, Wilfrido Vargas, Jhonny Ventura, José Peña Suazo, All Stars Puerto Rico, Frank Reyes, Wason Brazobán, Sexapeal, Don Omar, Fernando Villalona, Eddy Herrera, entre otros.

También en sus hombros ha descansado la responsabilidad de vestir a personalidades en el ámbito político, empresarial, el Cuerpo Diplomático y la Alcaldía de Puerto Rico. Además, es coordinador del vestuario del Senado y Cámara de Diputados de La República Dominicana.

Entre las propuestas que ha presentado en los diversos Espectaculares Colecciones podemos mencionar: “En el Limbo”; “Martin Polanco Internacional” (New Orleans. USA; “Colección Urbano Latino”; “Colección Apocalipsis”; “R D Fashion Week”; “Colección Fénix ”; “Colección El Color del Ritmo”; en Caribbean Fashion Week”; “Mercedes Benz Fashion Week” en Miami; “New York Fashion Week” en New York; Sensation Fashion Style Puebla, “Colección Tropical Línea Guayaberas” en México; Colección “Out Board”, una Fina Colección creada para tus mejores vacaciones en líneas de resorts y cruceros Marina, en New York; “Colección Spring Colors”, en Providence, Boston. Massachusetts; “Colección Spring Colors” 2 da. Edición. Providence, Boston. Massachusetts; “Eco Fashion”, en la ciudad de New York en el majestuoso escenario el High Bridge, entre otros.