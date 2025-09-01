Colombia alerta toda la región estremecerá si agreden Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Bogotá, 1 sep.- Si hay una agresión violenta contra Venezuela lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana, alertó hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, el mandatario advirtió que, de concretarse una intervención contra el país bolivariano, «asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los Estados se debilitarán como instrumentos de paz social».

Consideró entonces que en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional.

«Ni en Panamá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en Venezuela debe haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión», escribió.

En otro pronunciamiento, en el que responde a un tuit del expresidente Iván Duque (2018-2022), aseguró no estar de acuerdo con la instalación de bases militares foráneas en territorios de la patria de Simón Bolívar y remarcó que los países de la región deben ser soberanos.

«Queremos soluciones políticas a través del dialogo de la ciudadanía propia, no imposiciones violentas. Es un ultraje a toda América Latina ponerle precio a la cabeza de un presidente por sanción de un juez extranjero. Es un crimen de lesa humanidad bloquear económicamente a un país americano», afirmó Petro.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, rechazó hoy el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe calificado por él como una flagrante violación del Tratado de Tlatelolco, que declara a la región libre de armas nucleares.

Como parte de su intervención en la reunión de urgencia convocada por Colombia en calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), remarcó que Washington emplea como excusa la lucha contra las drogas para amenazar a la nación bolivariana.

Denunció que existen ocho buques militares, con más de mil 200 misiles a bordo, y cerca de cuatro mil 200 tropas entrenadas y listas para intervenir frente a las costas de su país.

