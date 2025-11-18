Colegio Abogados rechaza prórroga conocer Código Penal

Trajano Potentini conversa con periodistas.

SANTO DOMINGO. –El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) rechazó que el Tribunal Constitucional (TC) otorgue una nueva prórroga al Congreso para continuar con la revisión del Código Procesal Penal.

Trajano Potentini, presidente del gremio, advirtió que permitir una extensión del plazo implicaría que el TC volvería sobre sus propios pasos, creando un precedente contrario a la seguridad jurídica del país.

Recordó que fue el propio TC que estableció en 2024 que sus decisiones son definitivas e inmutables, por lo que una prórroga equivaldría en la práctica a permitir una revisión de sus sentencias, algo expresamente prohibido por la Constitución y por la jurisprudencia consolidada.

DEBATES LEGISLATIVOS CONTRAREFORMA DEL CODIGO

El jurista señaló que en los debates legislativos recientes se han promovido cambios que constituirían una contrarreforma al Código Procesal Penal, entre ellos la ampliación de la prisión preventiva y otras medidas restrictivas que atentan contra las garantías procesales y los avances consagrados en la Ley 10-15.

Indicó que estas propuestas no representan el espíritu de la decisión del Tribunal ni responden a las expectativas de la ciudadanía, que demanda una normativa respetuosa de los derechos fundamentales y orientada al fortalecimiento institucional.

RATIFICAR LEY COMO FUE APROBADA ORIGINALMENTE

Potentini reiteró la posición institucional de que el Congreso debe ratificar la Ley 10-15 tal como fue aprobada originalmente, sin alteraciones, respetando el procedimiento legislativo correspondiente a las leyes orgánicas.

A su juicio, solo después de completada esta ratificación y con plena certeza jurídica, el Congreso podría iniciar nuevas discusiones para evaluar eventuales modificaciones futuras, siempre que se realicen bajo los mecanismos constitucionalmente establecidos.

